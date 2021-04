Gamlebyen-beboer Jarle Sundelin fikk avslag på montering av hjemmelader. Årsak; kabelen må ligge på fortauet når bilen lades.

– Selvfølgelig skal beboere i Gamlebyen få montere hjemmeladere. Dette skal løses. En plan for hvordan elbileiere i Gamlebyen kan lade sine biler skal på plass før sommeren, sier Erik Skauen (MDG) til Dagsavisen Demokraten.

– Det er klart man skal kunne bo i Festningsbyen og ha elbil. — Erik Skauen (Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad)

Tidsramme for lading

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt ventet Jarle Sundelin i trekvart år før han fikk avslaget på montering av billader hjemme i Raadhusgaten 17 i Gamlebyen.

Sundelin har en plan for å dekke til den lille ladeboksen på veggen, og sikre kabelen over fortauet i tiden bilen står til lading.

– Jeg tenker en type industriell beskyttelse over kabelen, slik at den ikke blir til hinder for noen, sier Sundelin.

MDGs gruppeleder, Erik Skauen, støtter beboeren i Gamlebyen.

– Det er klart Sundelin har et poeng. Som han riktig forteller meg brukes jo disse kabelbeskytterne mye når det arrangeres konserter og julemarked i Gamlebyen, da må også dette være en løsning når elbiler skal lades. I tillegg bør vi se på en tidsramme for når lading kan foregå – for eksempel mellom klokka 22:00 og 06:00.

Tredelt ladeplan

Leder i Norsk elbilforening, Christina Bu, forventer at halvparten av landets elbilister kommer til å bruke bilen på ferie i år.

– Da er det viktig at alle turistdestinasjoner er forberedt, sier Bu.

Gruppeleder Erik Skauen (MDG) tar grep for å sikre en tredelt plan rundt elbillading i Gamlebyen.

– Jeg tenker en midlertidig, kortsiktig og langsiktig plan rundt montering og bruk av ladestolper. Men først skal beboerne i Gamlebyen sikres muligheten til å lade elbilene sine. Det er klart man skal kunne bo i Festningsbyen og ha elbil.

