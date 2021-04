Christina Bu i Elbilforeningen: – Viktig at alle turistdestinasjoner er forberedt

– Det betyr i overkant av 175.000 biler som skal lades, og da er det viktig at alle turistdestinasjoner er forberedt, sier Elbilforeningens Christina Bu.

– Kommunen må legg til rette

Norsk Elbilforening har i 25 år jobbet med å fremme elbilistenes interesser. Bu har blitt forelagt Demokratens sak om Jarle Sundelin i Gamlebyen, Fredrikstad som ikke får ladet bilen hjemme. Sundelin mangler privat oppstillingsplass.

– Dette tilfellet, med kabel som dras over fortau, er ikke lovlig lading. Ledninger skal aldri dras over fortau eller vei, og bruk av skjøteledning er heller ikke lovlig, ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Dette på grunn av sikkerhet, sier Bu, og legger til:

– Det kan derfor være utfordrende å løse dette på en god måte, inntil videre må kommunen legge til rette for lading så nært som mulig. På sikt kan kanskje trådløs lading løse dette, men der er vi ikke i dag.

Turistdestinasjoner må være forberedt

– Gamlebyen i Fredrikstad tilbyr flere gratis parkeringsplasser for elbiler, men ingen ladeplasser. Forstår du beboerens frustrasjon?

– Kommunen må ta ansvar for å gjøre lading tilgjengelig for folk som bor i by, uten mulighet til å lade hjemme. Om kun fire år skal alt nybilsalget være utslippsfritt – som betyr elbiler. Det har politikerne bestemt. Da må de også gjøre det enklere for alle å lade hjemme på en trygg måte, svarer foreningens leder Christina Bu.

– På utsiden av Gamlebyen er to ladestolper tilgjengelig. Til en bydel hvor det i tillegg til fastboende er over flere hundretusener besøkende/turister hvert år. Et beskjedent tilbud?

– Ja, som sagt det kommer til å bli tidenes elbilsommer – mye tyder på at over halvparten av landets elbilister kommer til å bruke bilen på ferie. Det betyr i overkant av 175.000 biler som skal lades, og da er det viktig at alle turistdestinasjoner er forberedt, avslutter Bu.

