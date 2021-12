Skammelig, Støre

Nylig kom nyheten om at Tysklands nye regjering går inn for å legalisere cannabis. Den ferske regjeringen anerkjenner at dagens forbud mot rusmidler som cannabis ikke fungerer, og følger etter en rekke andre land som har forstått det samme, blant andre Canada, Nederland, Portugal og flere amerikanske delstater. Tidligere i år har også Luxemburg opplyst om at de ønsker å legalisere, samtidig som Danmark fortsetter sin prøveordning med medisinsk cannabis, og Sveits innfører et prøveprosjekt med legalisering.

Akkurat nå er en liberal rusbølge oppstått i Europa, og Norge er nødt til å følge etter. Dessverre har ikke Arbeiderpartiet innsett at politiet må slutte å bruke ressursene sine på å strippe ungdom nakne dersom de røyker litt hasj.

Det er nemlig nødvendig å legalisere cannabis.

Petra Englien i Unge venstre. (Privat)

Det høres kanskje litt skummelt ut, men forskning viser helt tydelig at forbudslinjen er mislykket. Den har ikke ført til mindre rusbruk, men på den andre siden resultert i tusenvis av overdosedødsfall, overgrep av politiet, og den rammer de menneskene som allerede sliter som mest.

Dessuten gjør denne forbudslinjen at vi finansierer mafiavirksomhet og kriminelle gjenger, som ikke bryr seg om hvem, hvor gammel eller i hvilken tilstand kjøperen er i, og fører vanskeligstilt ungdom i en enda verre situasjon. På denne måten vil en regulert omsetning sørge for at vi tar over det svarte markedet og reduserer kriminaliteten rundt bruk av cannabis.

Det er skammelig at Støre og Vedum er mer opptatt av å kaste sårbar ungdom på glattcelle, enn å gjøre rusen tryggere for brukerne.

Derfor vil en statlig regulering gjøre at vi kan sette skatter og avgifter på et marked som i dag har null reguleringer. Dette vil gi store skatteinntekter, som staten kan bruke på en god oppfølging og behandling av mennesker som sliter med rusproblemer.

Legalisering vil også føre til at politiet kan bruke sin tid og sine ressurser på å heller oppklare voldtekter. Slik det er i dag, bruker politiet sin tid på å straffe ungdom som tar seg litt hasj for sin egen del, på glattcelle. Samtidig blir hele 2 av 3 voldtektssaker henlagt.

Det er hos disse menneskene at politiets prioritering bør ligge.

Dessuten vil en statlig regulering sørge for at vi får kontroll over det svarte markedet, som i dag er det største problemet når det kommer til rus. I dag har man null kontroll på om stoffet man kjøper er rent og trygt å bruke. Legalisering vil sørge for at folk som først bruker rus, er opplyst om hva de putter i sin egen kropp, slik at ingen blir nødt til å bøte med livet fordi de er uheldige. Regulering handler om å ta kontroll over hva som selges, og å gjøre rusen tryggere for brukeren.

Norge behøver en ruspolitikk som er tuftet på skadereduksjon, fremfor en urealistisk nullvisjon for rusbruk. Rus er farligst når det er forbudt, og en regulert omsetning vil redusere tilgjengeligheten for rus og de skadelige konsekvensene av rusbruk. Stigmaet, straffen og forbudene som kommer som følge av dagens ruspolitikk i Norge, fører ikke til mindre rusbruk – den bare skader de menneskene vi ønsker å hjelpe.

Det er en myte at legalisering vil føre til økt bruk hos unge som er mest sårbare for narkotiske stoffer. Tvert imot viser forskning fra amerikanske helsemyndigheter at bruken blant unge sårbare ikke øker.

Vi må bevege oss fra å basere ruspolitikken vår på frykt, til å basere den på forskning og fakta.

Det er heller ingen forskning som viser at bruk av cannabis vil føre til senere bruk av tyngre narkotiske stoffer. Hvis vi får salget av cannabis på Vinmonopolet, er det tydelig at ingen ekspeditør vil anbefale kunden som skal kjøpe cannabis, å ta med seg litt ekstra heroin. Det er nettopp dette som skjer i dag.

Legalisering handler om å redusere tilgjengeligheten, og å redusere skadeomfanget av rusbruken. Sosialdemokratene har en ting eller to å lære sitt norske søsterparti Arbeiderpartiet, som ønsker å fortsette å jage rusavhengige med straff og trusler.

Legalize it, Støre og Vedum!

