«Klimaløfter fra Arbeiderpartiet er ikke verdt papiret de er skrevet på». Slik oppsummerte Miljøpartiet De Grønnes Kristoffer Robin Haug saken etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet mandag kjørte sin egen vei i spørsmålet om ny E18 gjennom Bærum.

Det som lenge så ut som et vellykket opprør, en suksess for miljøet og nedtur for bilen, en symbolmettet handling på vegne av kommende generasjoner, ble mandag knust av politisk og økonomisk tyngdekraft.

Arbeiderpartiet kunne ha innkassert en viktig klimaseier, men ga dessverre opp. Partiet kunne vist at lokalpolitikken har makt, men har latt seg kjøre over av Stortinget.

Det blir utbygging av E18 gjennom Bærum.

Det betyr mer vei, mer trafikk, og er et illevarslende signal om faktisk evne til å prioritere klima og miljø. At forurensende vei må brukes som byttemiddel for å få på plass Fornebubanen, er et klimapolitisk mageplask.

Slutten på drømmen om en kraftig nedskalert E18 over Ramstadsletta er også slutten på det rødgrønne samarbeidet i Viken. MDG, SV, Sp og Ap har siden valget 2019 samarbeidet om å styre det nye storfylket.

Nå er samarbeidsavtalen revet i to. Ut av fylkesrådet går nå SV og MDG. Kollapsen mellom de fire partiene er et urovekkende signal om et mulig samarbeid nasjonalt.

Håpet om en bred rødgrønn koalisjon der klima- og miljø står sentralt, er kjørt i grøfta.

Innerst i vika sitter Oslo-leder Raymond Johansen tilbake med svarteper. Han ønsker ikke bedre tilrettelegging for bil inn til sitt moderne, grønne byprosjekt. Han er sviktet av sine egne på Stortinget og nå også av partifeller i Viken.

«Et moderne sosialdemokratisk parti burde ikke gått inn for en ny vei som øker biltrafikken og forurensningen», sa Johansen til VG i juni da Stortinget hadde gitt tommel opp for monsterveien gjennom Bærum.