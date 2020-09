Regjeringen jubler entusiastisk over milliardbevilgningene til Norcems sementfabrikk i Brevik. Fabrikken har fått grønt lys for å gå videre med planene om fangst og lagring av CO2. Det snakkes ikke så høyt om at Fortum Oslo Varmes prosjekt på Klemetsrud er satt på vent.

Byrådspartiene i Oslo raser, og med god grunn.

Det er verken faglige eller økonomiske grunner til å diskriminere landets hovedstad på denne måten. Noen milliarder fra eller til er som dråper i Nordsjøen i forhold til det overordnede målet om å bremse utviklingen mot en kommende klimakatastrofe. Norge har tjent seg styrtrik på olje og gass.

Tida er overmoden for å betale tilbake for noe av den skaden oljevirksomheten har påført det globale klimaet. Regjeringen viser en uakseptabel gjerrighet når den setter Oslo på vent.

Vi mistenker regjeringen for å ha politiske sidemotiver.

Statsminister Erna Solberg har aldri hatt særlig omsorg for Norges hovedstad. Bergen er Erna Solbergs by. Hun mistrives sikkert ikke med å gi det rødgrønne Oslo et spark bak. Det ville ha vært en politisk seier for det rødgrønne byrådet hvis det hadde fått klimaprosjektet på Klemetsrud på skinnene.

Prosjektet «Langskip» får en dårlig start uten at Oslo er om bord. Det er et skip med slagside som legger ut på tur. Jens Stoltenberg bommet på månen med sitt Mongstad-prosjekt. Erna Solberg risikerer å synke med sitt langskip.

For Oslo er dette veldig alvorlig. Hovedstaden når ikke klimamålene uten karbonfangst på Klemetsrud. Dermed står også landets klimamål i fare for å ryke.

Det er pinlig at regjeringen ber Oslo søke EU om penger til Klemetsrud-prosjektet.

EU har mye annet å bruke penger på enn å gi Oslo støtte til et industriprosjekt. Norge har to ganger sagt nei til EU-medlemskap. Flertallet i folket mente at vi kunne klare oss selv. Det tar seg ikke bra ut om styrtrike Norge må stå med lua i hånda i Brussel å tigge om penger.