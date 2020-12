I februar fikk Oslo universitetssykehus (OUS) ny direktør. Den gamle hadde fått nok av motstanden mot ledelsens plan om å nedlegge Ullevål-sykehus. Motstanden var unison fra legfolk og fagfolk. Bjørn Erikstein hadde stått i stormen i flere år. Men uten tillit fra de ansatte, ble det umulig å drive prosjektet videre.

Håpet om en bedre framtid for Ullevål ble tent da Bjørn Atle Bjørnbeth tok over som administrerende direktør. Bjørnbeth var kjent som en kritiker av planen om å legge ned Ullevål og bygge nytt ved Rikshospitalet og på Aker. Ullevåls mange venner gledet seg.

Bjørnbeth hadde ikke sittet lenge på taburetten før det ble klart at det var riving han var mest opptatt av. I et intervju med Dagsavisen mandag sa han at det bare er tull at Ullevål er et fantastisk pandemisykehus slik mange mener. Han nøyer seg ikke med å snakke ned den arbeidsplassen han leder. Bjørnbeth gjentar alle styrets argumenter mot å beholde Ullevål. Samtlige argumenter er imøtegått av fagfolk på området. De har ikke fått støtte av de ansattes representanter i styret.

Et dårlig argument blir ikke bedre av at det gjentas til stadighet. Det sørgelige er at den nye direktøren ikke har ryggrad til å stå fast på sin tidligere kritiske holdning. Det har ikke skjedd noe nytt som kan forsvare at han har skiftet mening. Det har tvert imot kommet en ny utredning om viser at Ullevål-prosjektet blir 20 milliarder rimeligere enn om sykehuset blir revet og flyttet.

I Dagsavisen i går gikk konserntillitsvalgt og lege ved Rikshospitalet, Christian Grimsgaard, hardt ut mot direktøren. Han mener at Bjørnbeth driver med dobbeltkommunikasjon. Bjørnbeth sier at han er glad for debatt. I neste setning omtaler han debatten som demonisering og polarisering.

Det er lett å gripe til dobbeltkommunikasjon når man er utstyrt med dobbeltmoral. Sykehusdirektør Bjørnbeth har pådratt seg et kjempeproblem.