Tech-gigantene vs. våre barn

Altfor mange overholder ikke aldersgrensen for bruk av sosiale medier. Bransjestandarden er 13-års grense, men 72 prosent av norske barn mellom ni og tolv år bruker sosiale medier. Halvparten av niåringene er til stede i slike kanaler, og andelen bare øker med alderen. Det har regjeringen lenge varslet at den vil gjøre noe med.

Nå er vi et skritt nærmere politisk handling. Onsdag gikk statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe sammen ut og varslet at regjeringen nå jobber for en 15-årsgrense. Det er et viktig signal.

Utspillet kan gi foreldre bedre ammunisjon til å si nei til sitt barn.

36 prosent av barn mellom ni og 18 år bruker mobilen i minimum tre timer til å være på sosiale medier. Annen mobilbruk kommer i tillegg. Når vi vet at sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk uhelse er klar, er det ikke vanskelig å gi regjeringen rett: Det er helt nødvendig å sette inn tiltak for å regulere de unges bruk.

Så vet regjeringen ennå ikke hvordan en slik aldersgrense skal iverksettes. I personopplysningsloven står det i dag at du må være 13 år for å kunne samtykke til at det sosiale mediet kan hente inn og håndtere personopplysningene dine. Det er denne lovpålagte aldersgrensen regjeringen nå foreslår å endre til 15 år. Regjeringen har fortsatt ikke på plass det neste skrittet: en god og praktisk løsning for aldersverifisering.

Les også: Nei, alt er ikke lov i det politiske ordskiftet, mener Dagsavisen

Det er likevel viktig at regjeringen går høyt på banen i dette spørsmålet. Det kan i beste fall bidra til en holdningsendring at statsministeren sier rett ut at unge under 15 år ikke bør være på sosiale medier. Det kan gi foreldre bedre ammunisjon til å si nei til sitt barn. Det sosiale presset om å være til stede i slike medier er stort – alle andre er jo der. Nå sier regjeringen det tydelig: Det bør de ikke være.

Vi har altfor ukritisk latt store tech-aktører styre våre liv de siste 10–15 årene, voksne som barn. Det er på høy tid med en bevisstgjøring og et strengere regelverk. Barn skal ikke gjøres avhengig av sosiale medier og algoritmer som passiviserer dem. Som statsminister Støre sier det: «Dette er store techgiganter satt opp mot små barnehjerner».

Vi må hjelpe barna i den kampen. Det er regjeringen nå i gang med. Den har vår fulle støtte.

Les også Dagsavisens mening om Hadia Tajiks Oslo-kandidatur