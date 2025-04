Bukele vil ikke returnere feilaktig deportert migrant til USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bukele sa dette da han mandag besøkte president Donald Trump i Det hvite hus.

Trump-administrasjonen har erkjent at 29 år gamle Kilmar Abrego Garcia ble deportert til El Salvador på mangelfullt grunnlag, og en amerikansk domstol har gitt ordre om at det må legges til rette for mannens retur.

Dette endrer ikke Bukeles syn på saken.

– Hvordan kan jeg sende ham tilbake til USA? Det er som om jeg skulle smugle ham inn i USA. Jeg har ikke myndighet til å sende ham tilbake til USA, sa Bukele under møtet med Trump.

