I åtte år ble Oslo styrt av et rødgrønt flertall. Under Raymond Johansens (Ap) ledelse endret byrådet byen, kanskje aller mest på samferdselsområdet. Der bilen i tiår har hatt forrang og eid gatene, tok de rødgrønne grep som gikk på bekostning av bilen – og var til innbyggernes og de myke trafikantenes gunst.

Konkret ble det fjernet gateparkering, flere gater ble bilfrie og det ble bygd sykkelfelt i stor stil. Dessuten ble den såkalte parkeringsnormen endret. Normen de rødgrønne innførte satte en maksgrense for hvor mange parkeringsplasser et nytt byggeprosjekt kan ha, der den tidligere normen, som var en arv fra de borgerlige, etablerte et minimumskrav til antall parkeringsplasser.

De borgerlige partiene som nå styrer Oslo har varslet enn oppmyking av den rødgrønne parkeringsnormen, og ønsker at det skal etableres flere parkeringsplasser i forbindelse med nye bygg. Sirin Stav (MDG), som var byråd for miljø og samferdsel under de rødgrønne, reagerer kraftig. Hun mener en slik oppmyking vil føre oss tilbake til en situasjon med «parkeringspåbud», og sier til vår avis at dette viser at bilen er «en hellig ku for Høyrebyrådet».

Stav har helt rett. Oslo har vedtatt et mål om å redusere biltrafikken i byen med en tredjedel innen 2030. Da er det dårlig reverseringspolitikk å gå løs på et tiltak som vil bidra til å redusere bilbruken.

Høyre-byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen, insisterer på at de borgerlige ønsker å redusere bilbruken. Det står ikke til troende når man samtidig legger opp til en politikk som gir mer plass til bilen. Forskning viser at sammenhengen mellom tilgang til parkeringsplasser og bruk av bil er tydelig.

Slik legger det borgerlige byrådet til rette for at bilen igjen skal ta opp altfor stor plass i byen, og dermed til mer lokal forurensing, klimautslipp og mikroplast – og til å gjøre byen mindre trygg og mindre hyggelig for folk som lever i og bruker den.

Oslo er en by for langt flere enn bilistene. De fleste reiser foretas på andre måter enn ved bruk av bil. Det rødgrønne byrådet skjønte dette, og la til rette for andre innbyggere enn bilistene. Det er synd at hovedstaden nå styres av politikere som går baklengs inn i framtiden.

