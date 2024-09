Endelig en mer praktisk skole

Panikken som spredde seg i det politiske miljøet på 90-tallet om at den norske skolen sakket akterut, førte til seksårsreformen, som nå etter 25 år har fått sin nådeløse dom, og til nærmest blind satsing på teori og testing. Pendelen fikk gå for langt. Ungene leser dårlig og er skoleleie. Nå tvinger Arbeiderpartiet utviklingen tilbake.

Det er på høy tid. Det er blitt snakket om lenge, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun da hun presenterte stortingsmeldingen «En mer praktisk skole – bedre læring, motivasjon og trivsel på 5. -10. trinn», men ingen har gjort noe. Nå gjøres det endelig noe med innretningen i den norske skolen.

Nessa Nordtun har tatt på seg en enorm jobb

Det er lite å si på at politikere kvier seg for å endre kurs for skolen. Teoretiseringen og testregimet er etter tiår blitt en kultur. Nye generasjoner lærere, skoleledere og foreldre er oppdratt i denne. Å endre kulturer er veldig vanskelig. Skolen er en supertanker som er tung å snu. Nessa Nordtun har tatt på seg en enorm jobb. Men den må gjøres. Stortingsmeldingen er langt på vei en konkretisering av politikk som allerede er signalisert: Bort med mobilen, mer respekt for læreren, flere bøker, mer lesing.

Aldri før har flere norske elever blitt målt på et så lavt mestringsnivå, fortalte statsråden. Trivsel og motivasjon er på vei ned, fravær og mobbing på vei opp. For mange piler peker i feil retning i den norske skolen.

Dagsavisen mener: Trangt i Oslo - Tajik bør igjen kvalifisere til en plass i regjering.

Nå skal en mer praktisk skolehverdag, med mer aktivitet og større variasjon, øke motivasjonen og læringsgleden. De nasjonale prøvene blir historie. Lærerne skal gis større tillit og rom for selv å bestemme innhold i undervisningen, og skolen skal bli mer yrkesfaglig rettet. Arbeidsliv skal bli obligatorisk fag i ungdomsskolen. Landet trenger mange titalls tusen flere fagarbeidere om bare få år. Skolen spiller åpenbart en viktig rolle i skal vi få fram disse.

Skolens rolle i framtidas Norge er en utfordring som ikke svares ut i denne meldingen. Regjeringen varslet fredag at det er behov for en større vurdering av om skolen er godt nok forberedt på det vi ser konturene av foran oss. Et nytt utvalg skal settes ned for å se på fellesskolens plass i framtida og om vi utnytter ressursene våre godt nok.

Snuoperasjonen for skolen er så vidt i gang. Men arbeidet er helt nødvendig for elevenes individuelle læringsutbytte og for storsamfunnet med skolen som vår viktigste institusjon.

