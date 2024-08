Ut av uføret

Politikerne kappes om å foreslå tiltak som kan begrense antallet unge uføre. Høyre og Fremskrittspartiet vil sette en aldersgrense for uføretrygd. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier nei til aldersgrense, men lanserer i stedet to nye grep.

Riksrevisjonen kom mandag med flengende kritikk av den arbeidsrettede bistanden. Nærmere 22.000 nordmenn mellom 18 og 29 år er nå uføretrygdet. I løpet av Erna Solbergs åtte år som statsminister ble det dobbelt så mange unge uføre. De siste tre årene har økningen bremset opp, og kurven i statistikken har flatet ut.

Fremskrittspartiet har konkret foreslått at nedre aldersgrense for uførhet som hovedregel bør settes ved fylte 40 år. Høyre-nestleder Henrik Asheim har antydet at det ikke skal være lov å uføretrygde mennesker under 30 år, uten å ha prøvd arbeidsmarkedstiltak eller aktivitetsplikt. Her er det selvsagt unntak, når man for eksempel er ufør fra fødsel eller har et sterkt handikap.

Det blir for lettvint å innføre en rigid aldersgrense.

«Vi skal ikke si slipp på unge som blir uføre», sa Tonje Brenna nylig da hun sammen med statsminister Jonas Gahr Støre røpet regjeringens plan for å hindre at så mange nordmenn blir uføre i ung alder. I stortingsmeldingen som legges fram neste uke blir dette ytterligere konkretisert.

Regjeringens foreslår to tiltak, som vi stiller oss bak. Det ene er at unge uføre vil bli kontaktet med jevne mellomrom, for å inspirere dem og undersøke om de har mulighet for å jobbe litt. Det andre er et arbeidsprogram der ungdom som sliter skal penses inn på et spor der staten tilbyr inntektssikring og mulighet for jobb.

Det blir for lettvint å innføre en rigid aldersgrense der alle blir skåret over den samme kammen. Konkrete tiltak og målrettet tilpasning blir mer treffsikkert. Det kan ikke være alder som avgjør om man blir ufør eller ikke, men at man er syk nok eller av andre grunner ikke kan jobbe.

For manges vedkommende dreier det seg om diagnoser som kan endre seg over tid. Helsevesenet må kjenne sin besøkelsestid. Om helsesituasjonen endrer seg til det bedre, må Nav være der for å følge opp. Det er viktig for å hindre varig utenforskap. Svaret er arbeid, helt eller delvis. For noen går veien via utdanning.

Det er et sykdomstegn ved det norske samfunnet at så mange unge blir erklært uføre. Å bli erklært arbeidsufør i ung alder, fører ofte til at døra til arbeidslivet blir lukket for godt. Nye tiltak må prøves.

