Fotballfest i Oslo

Norway Cup avsluttes i helga. Fotballfesten som har preget bybildet og fotballbanene i Oslo er en viktig påminnelse om hvor viktig idretten – og fotballen, den største av dem alle – kan være.

Gutter og jenter har opplevd samhold og fellesskap, de har møtt seier og nederlag sammen på fotballbanen, de har knyttet nye vennskapsbånd og fått en opplevelse for livet.

Vi kan ikke akseptere at ungdomsgjenger i Oslos gater ødelegger festen.

Fotball og idrett på det øverste nivået, slik vi kan se i de olympiske lekene som pågår i Paris nå, kan være sunn kappleik mellom flotte idrettspersoner, men det kan også være en syk øvelse der autoritære ledere kjøper seg goodwill gjennom idretten. Det burde være nok å peke på fotball-VM i Qatar i 2022, eierskapet til de største klubbene i engelske Premier League og utdelingen av fotball-VM i 2024 til Saudi-Arabia for å understreke det poenget.

Norway Cup er motsatsen til alt dette. Ungdommer fra hele landet og store deler av verden har den siste uka i Oslo opplevd det aller fineste idretten kan bidra med. I sol og regn har de vunnet og tapt sammen, og på kvelden har de sovet altfor lite på harde madrasser på skoler rundt i byen. Nå reiser de hjem til by og bygd med minner som vil vare livet ut.

Lagidretter er på mange måter en øvelse i samfunnsfag i praksis. Vi vinner om vi klarer å dyrke hverandres sterke sider. Alle er avhengig av hverandre, og selv ikke den beste individualisten klarer å føre sitt lag til seier om ikke alle spillerne drar lasset sammen. Hverdagsheltene som sørger for at Norway Cup kan gå av stabelen hvert eneste år og gi framtidige generasjoner livsviktige erfaringer, fortjener vår dypeste respekt.

Det de derimot ikke fortjener, er at flere barn og unge reiser hjem fra Oslo med dårlige minner etter å ha blitt utsatt for ubehagelige opplevelser på gatene i hovedstaden. Mediene har skrevet om ungdommer som har blitt ranet med kniv og andre tilløp til vold.

Dette er selvsagt ikke hele bildet, og det er ikke Norway Cups ansvar. De aller fleste av de tusenvis som har besøkt Oslo den siste uka, har ikke opplevd vanskelige situasjoner.

Tilfellene av vold, knivbruk og trusler som mediene har skrevet om, er en likevel en ubehagelig påminnelse om at gatene i hovedstaden vår ikke er så trygge som de burde – og må – være. Selv om det er snakk om et mindretall, må vi ta på alvor at noen reiser hjem fra Norway Cup med dårlige opplevelser i bagasjen.

Det norske samfunnet står ovenfor utfordringer som må løses. Norway Cup skal være en fotballfest for alle. Vi kan ikke akseptere at ungdomsgjenger i Oslos gater ødelegger festen.

