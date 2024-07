Hold hviledagene hellige

Mens turister i Hellas nyter strandliv i favorittferielandet sitt, har den greske regjeringen i juli innført en kontroversiell seksdagers arbeidsuke i enkelte bransjer.

1. juli i år innførte Hellas en ny lov som gir bedrifter som produserer døgnet rundt lov til å innføre arbeidsuker på seks dager.

Seksdagersuken kan bli døden for femdagersuken i et land der det knapt finnes et arbeidstilsyn, mener kritikere av loven: Fagforeningene.

«Myndighetene er ideologisk knyttet opp til enda større profitt for kapitalen, og det er dette som er realitetene i loven»

Greek General Confederation of Labour, som er en paraply for 83 fagforeninger, går sterkt i mot både loven og måten den ble innført på.

«Myndighetene er ideologisk knyttet opp til enda større profitt for kapitalen, og det er dette som er realitetene i loven» sier Akis Sotiropoulos fra Adedy, fagforeningen for offentlig ansatte til avisen The Guardian. Han legger til: «Det gir ikke mening i det hele tatt, i en tid hvor andre siviliserte land går i motsatt retning».

Dagsavisen mener: Kritiske røster skal ikke stilnes eller sanksjoneres. Enten du demonstrerer for kjærligheten, eller mot krigføring

Det har han rett i. Den greske utvidelsen av normalarbeidsuken står i grell kontrast til en mer generell trend med utprøving av arbeidstidsforkortelser i andre europeiske land. Ikke minst ga pandemien et spark til utprøving av arbeidstidsforkortelser og fleksibilitet for mange arbeidere, uten tapt inntekt av den grunn.

Den nye loven er arbeidervennlig og vekstorientert, har Mitsotakis sagt fornøyd i parlamentet, men utenfor dørene møtte han en arbeiderbevegelse i harnisk

Den nye loven i Hellas ble initiert av den næringslivsvennlige og konservative regjeringen til statsminister Kyriakos Mitsotaki og hans parti Nytt Demokrati. I loven ligger regler om at en ansatt ikke kan jobbe mer enn åtte timer på den sjette dagen, og at vedkommende skal ha et overtidstillegg på 40 prosent. Avtaler om å jobbe dag seks skal bestemmes mellom ansatt og arbeidsgiver bilateralt. Det er også mulig å jobbe to timer ekstra i fem dager, med det samme tillegget.

Les også: Hvis en militærallianse får sette premisset for hvordan vi løser konflikter i verden, blir løsningen militær, skriver Linn Stalsberg

Den nye loven er arbeidervennlig og vekstorientert, har Mitsotakis sagt fornøyd i parlamentet, men utenfor dørene møtte han en arbeiderbevegelse i harnisk.

Fagforeninger har kalt loven «barbarisk».

Argumentet fra regjeringen er at landet mangler arbeidskraft og trenger full fart i vekst og produksjon. Noe av årsaken til manglende arbeidskraft er at svært mange grekere søkte lykken i andre land etter landets katastrofale finanskrise i 2009. Rundt en halv million unge grekere fant nye liv andre steder i Europa.

Men fagforeninger og arbeidere lar seg ikke friste av mer jobb for litt mer penger. Grekere har fra før de lengste arbeidsukene i Europa, med 41 timer, i følge Eurostat, EUs statistikkbyrå. Likevel er lønningene blant de laveste.

Det greske eksempelet kan friste enhver bedriftseier som ønsker mer ut av hver ansatt. Vi her hjemme bør heller ønske mer ut av livet til hver ansatt, og heller være moteriktige med på arbeidstidsforkortelser.