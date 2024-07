Et åpent sår i norsk rettshistorie

Tirsdag ble Jan Helge Andersen dømt til strengest mulig straff for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Strengest mulig straff betyr i praksis rundt to år i fengsel, fordi Andersen allerede har sonet 19 år.

Dommen fra tingretten kan ankes. Dersom lagmannsretten godkjenner en ny rettsrunde, blir rettsstaten Norge og alle involverte nødt til å leve med dette åpne såret i flere nye år. Det må vi dessverre tåle.

Drapene i Baneheia for 24 år siden har ødelagt mange liv. De to vennene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur den 19. mai 2000 da de ble brutalt voldtatt og drept. For pårørende er tapet og sorgen bunnløs. To år etter drapet ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring – den strengeste frihetsberøvelsen samfunnet har mulighet til å gi. Da Kristiansen ble frikjent i 2022, etter nesten 21 år i fengsel, ble bevisene mot ham forkastet, i tillegg til forklaringen fra Andersen. Andersen stemplet Kristiansen som hovedmannen. Det var altså ikke sant - retten slo tirsdag fast at Andersen var der alene, og han begikk overgrepene og drapene på egen hånd.

Justismordet på Viggo Kristiansen er en tragedie i norsk rettshistorie. Han var en ung mann, 20 år, da han ble dømt. Det er umulig å sette verdien på et justismord. En feilaktig dom for voldtekt og drap og et ungt voksenliv som er tapt. 55 millioner kroner er summen på erstatningen han er tilkjent.

Dersom Jan Helge Andersen anker saken og anken går gjennom til lagmannsretten, så blir det nye runder og flere vonde år med usikkerhet og tvil. Det må vi dessverre tåle. Det er nødvendig, for alle involverte, for lov, orden og samfunnet, at saken blir behandlet så riktig og godt belyst som mulig i alle rettsinstanser. Vi tåler ikke et nytt justismord. Vi kan heller ikke leve med at saken blir liggende uavklart.