Nær pop-katastrofe

Europa − og faktisk hele verden − kan puste lettet ut etter nestenulykken i Malmø lørdag kveld.

Israel-sympatisørenes mobilisering tok landet nesten til topps i den europeiske musikkonkurransen. En konkurranse som handlet om alt annet enn musikk.

Vi kan smile av at Sveits til slutt vant. Et land med lang historie som symbol på politisk balanse, som står utenfor Nato og EU, og forholdt seg nøytral under andre verdenskrig. Men israelsk seier i den påstått upolitiske musikkonkurransen, ville skapt store bølger. Bølger som Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), der NRK er medlem, burde forstått og unngått ved ikke å akseptere Israel i årets konkurranse.

Vår allmennkringkaster må nå bruke sin stemme i etterspillet

Hvis Israels Eden Golan hadde vunnet, ville den umiddelbare sikkerhetssituasjonen i arrangørbyen Malmø blitt farlig uforutsigbar. En seier ville blitt oppfattet som en ren provokasjon. Ringvirkningene ville nådd mange deler av verden og bidratt til eskalering av det sivile engasjementet. Og neste år ville Eurovision Song Contest blitt arrangert i Tel Aviv? Hvilket er en vanvittig tanke når de palestinske dødstallene nærmer seg 40.000.

Om det i det hele tatt ville blitt arrangert en konkurranse neste år. Israelsk seier kunne fort blitt skjebnesvangert for det omstridte, men folkekjære showet. Argumentasjonen om at det ikke er en duell mellom stater, men allmennkringkastere, er i beste fall naiv. Og bruken av regelverket som gjelder, et fikenblad å gjemme seg bak. EBU har satt sin egen konkurranse i vanry og rammet egen merkevare. Vurderingen av å la Israel delta i konkurransen fordi den er upolitisk, var veldig feil. På mange nivå.

NRK ble satt i en vanskelig situasjon, sammen med alle de andre medlemslandene. Men med fasit i hånd, er det vanskelig ikke å se at hvert enkelt medlem burde ha gått lenger i sine protester mot å la Israel delta samtidig som landet er anklaget for folkemord og brudd på folkeretten. Også NRK og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Vår allmennkringkaster må nå bruke sin stemme i etterspillet, bidra til å tydeliggjøre regelverket og sikre at den unike konkurransen lever videre. Det siste vil bli utfordrende nok. EBU var noen stemmer unna å gjøre Eurovision til en politisk håndgranat, og da har man gjort noe veldig feil.

