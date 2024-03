En passe upopulær plan

At regjeringen legger fram Nasjonal transportplan (NTP) kan få fram så mange ulike tankerekker. Selv blir jeg sittende og tenke på store tall uten rot i virkeligheten.

På leken noen venner av meg har laget, som vi bruker oss imellom. Poenget er å punktere alle historier med å overdrive sine forventninger som tilhører til det som skal komme. Omtrent slik: «Hvor mye tror du jeg måtte betale i bot?» «Jeg tipper 10 millioner!»

100 milliarder i NTP, sier du? Hva med 1000?!

NTP-ene i kongeriket har etter hvert minnet stadig mer om denne leken. Vi har nemlig hatt Fremskrittspartiet ved rattet i samferdselspolitikken i mange år. Fremskrittspartiet var glad i store tall i NTP.

100 milliarder i NTP, sier du? Hva med 1000?! Slik har en god idé om å legge langsiktige rammer for samferdselspolitikken blitt til en slags tenk på store tall-lek.

NTP legges fram hvert fjerde år, sånn omtrent. Første NTP ble lagt fram i 2000, og hadde en ramme på 165 milliarder. 20 år senere var den summen nesten tidoblet. Planen regjeringen presenterte på en pressekonferanse fredag er den sjuende i rekka.

Det følger ingen penger med NTP, midlene overføres over statsbudsjettet. NTP er bare et planverk. Dermed har NTP blitt en måte å blåse opp luftslott. Her kommer løfter om nye veier og tunneler for båter. Så er det opp til senere vurderinger å sørge for at pengene faktisk kommer.

Slik sett skal regjeringen Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ha ros for å prøve å legge fram en realistisk NTP for perioden 2025–2036. Mantraet har vært at vi skal ta vare på det vi kan og bygge nytt bare der vi må. Det er klokt i usikre tider, med presset økonomi og frykt for at politiske grep kan føre til rentehopp.

Den som går gjennom den ferske NTP-en vil finne at regjeringen langt på vei lever opp til løftene. Etter fete år med Frp- og Frp-inspirerte NTP-er, er dette ganske sobert. Men magert er det ikke. Rammen er på 1308 milliarder kroner for de neste 12 årene.

Men fokus er dreid mot drift, vedlikehold og småinvesteringer. 40 prosent av midlene settes av til vedlikehold, flomsikring og annet som skal gjøre eksisterende infrastruktur tryggere. Det er også første gang en NTP har blitt presentert med så mye vekt på sikkerhet og militær forflytningsevne. Det er nye tider.

Gigantprosjektene Hordfast og Møreaksen er ute. Her er ingen Nord-Norgebane. Selv om den kontroversielle Stad skipstunnel fortsatt skal prioriteres, kan man slå fast at regjeringen leverer på løftene sine, som det heter på politikersk. Store prosjekter må utsettes på ubestemt tid.

Spørsmålet er selvsagt om SV ser det på samme vis. Regjeringen og SV har nemlig en skriftlig avtale om at Ringeriksbanen og E16 skal bygges ut sammen. Nå ryker toget, mens motorveien kommer. SV har allerede raslet med sablene. Det kan bli opphissede forhandlinger framover. Det er vanskelig å se for seg at SV går med på mer vei på bekostning av tog.

Det er ellers mange milliarder til tog i denne NTP-en, primært til InterCity-forbindelsene på det sentrale Østlandet. Det er ikke en grå plan, selv om mange trolig klør seg i hodet og lurer på når vi skal begynne å få reisende mellom våre største byer over fra fly til skinner. Det skal tydeligvis ikke skje de neste fem-seks årene.

Men det er egentlig liten vits å bruke denne teksten på å oppsummere alt som faktisk får penger framover. Det har nemlig Nygård selv sørget for å gjøre kjent de siste ukene, og andre statsråder som gjerne vil skryte ovenfor sine lokale velgere over hvor godt de har kjempet for nærområdet sitt.

Dobbeltsporet til Nygårds hjemby Fredrikstad ble presentert av Nygård selv, mens dobbeltsporet til Hamar fikk finansministeren fra Stange-området vise fram, for å nevne noen eksempler på hvordan politikerne hilser hjem.

Slik er de gode nyhetene delt ut lenge før NTP ble lagt fram på pressekonferansen med Nygård selv og fiskeriminister Cecilie Myrli fredag ettermiddag. Som tilfeldigvis var siste fredag før påske, en perfekt dag for å gå ut med søpla, som det heter i medie- og politikerkretser når noen forsøker å begrave dårlige nyheter. Nå går hele nasjonen i dvale i over en uke. Håpet er selvsagt at alle de dårlige nyhetene forsvinner i feriemodus og påskesola.

Det betyr ikke at dette er et dårlig politisk håndverk. Det er snarere helt riktig å kutte megalomane planer. Men ingen blir populær på å fortelle velgerne at de ikke får den veien de ønsker seg, eller bedre togforbindelser.

Det lar seg hevde at en upopulær regjeringen tar en for laget når den forsøker å avslutte talleken og overbudene i NTP, selv om pengebruken er overraskende raus med tanke på signalene som var kommet i forkant. Regjeringen har kanskje levert den ansvarlige NTP-en landet trenger. Men muligens ikke den planen regjeringen selv behøver for å komme seg på beina igjen.

