Våpen for fred

Ukrainernes krig mot Russland har fått konkurranse fra krigen i Midtøsten, som er i ferd med å spre seg. Kyiv taper kampen om oppmerksomheten, og faren er at de taper kampen om ressursene – penger og våpen.

Snart har ukrainerne slåss mot overmakten i to år. Takket være støtten fra vest har de med heroisk innsats klart å holde de russiske terroristene fra livet. Men den helt avgjørende hjelpen fra USA er under press.

Putin vil i det lange løp vinne hvis vi nøler nå

Mandag og tirsdag var Nato-sjef Jens Stoltenberg på besøk i Washington DC der han møtte amerikanske politikere. Budskapet er tydelig. Ukrainas nederlag vil ikke bare være en tragedie for et folk. All støtte til Ukraina er investeringer i vår egen kollektive sikkerhet. En seier for Putin i øst, vil undergrave den globale freden og være et signal til alle autoritære styrer om at man kan ta seg til rette med makt, var Stoltenbergs beskjed.

Vertskap var USAs utenriksminister Anthony Blinken. Han reiser ustoppelig verden rundt for å slukke branner og bremse innflytelsen til blant andre Kina. Blinken advarte sine egne i klare ordelag mot å kutte i støtten, som vil gjøre innsatsen til nå forgjeves og et signal til Putin om at han kan holde ut lenger enn Ukraina.

Han er overbevisende i sine garantier til Ukraina, men terrenget endrer seg fort. Det er politisk grunnlag for støtten til Ukraina, men det likevel sånn at på vei inn i amerikansk valgkamp har den amerikanske kongressen ennå ikke blitt enige om støtte til Ukraina. Og om ett år kan den uforutsigbare Donald Trump være president. Til sommeren er det EU-valg, som kan endre viljen til å stå bak Ukraina.

Dypest sett er det for Europa – for vår egen trygghet − Stoltenberg nå trygler om hjelp på tampen av sin periode som Nato-leder. Europa henger ikke med i opprustningen mens russisk våpenindustri går varm. Hvis ikke USA helhjertet stiller seg bak Ukrainas kamp mot Russland, vil krigen tapes. Putin vil i det lange løp vinne hvis vi nøler nå. Og da er ingen i Europa trygge.

Våpen for fred er et grotesk paradoks, men dessverre et faktum for vår tid.

