Bra for Nato og Norden

Sverige er ett skritt nærmere Nato-medlemskap. Det er positiv utvikling i både Tyrkia og Ungarn. Gjenstridigheten i disse landene synes omsider å være et tilbakelagt stadium. Sverige har nemlig banket på Nato-døra i halvannet år. Finland slapp derimot inn på rekordtid.

Tirsdag sa et solid flertall i den tyrkiske nasjonalforsamlingen ja til den svenske Nato-søknaden. Nå er det bare opp til president Recep Tayyip Erdogan å signere. Ordet bare burde kanskje ikke stått i den forrige setningen, for Erdogan kan være truende til å tøyse det til i siste runde. Men nå får vi håpe at det er slutt på presidentens uthalingstaktikk.

Det er på sin plass å minne om det som skjedde på toppmøtet i Vilnius i juli i fjor. Da ble alle Nato-landene enige om å invitere Sverige inn i alliansen. Ifølge Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har Sverige oppfylt alle forpliktelsene som er satt.

Stoltenberg har også vært i kontakt med Ungarns statsminister Viktor Orban, den andre «bremseklossen». I samtalen stadfestet Orban at hans regjering støtter svensk Nato-medlemskap. Nå er det bare opp til nasjonalforsamlingen å stadfeste dette.

Sammen står vi sterkest.

Bakteppet for Finlands og Sveriges inntog i Nato er selvsagt det nye sikkerhetspolitiske bildet. Vladimir Putins invasjonskrig i Ukraina har skapt stor usikkerhet i vår del av verden. Både finnene og svenskene har tatt den naturlige konsekvensen av at Russland nå er en mer uforutsigbar nabo i øst. Finske og svenske politikere skal ha honnør for at de snudde seg raskt om, la alliansefriheten på hylla og fikk befolkningen nærmest smertefritt med på denne snuoperasjonen.

Samtidig har det vært viktig og riktig å gi Nato sterkere militære muskler. Også de norske forsvarsbevilgningene er økt betydelig. For Norges del blir det nå viktig å skape en bred politisk enighet om ytterligere økt militær styrke i den nye langtidsplanen for Forsvaret, som skal utarbeides og vedtas senere i år.

Snart er alle de fem nordiske landene med i Nato-alliansen. Det er bra for Norge, og det er bra for Norden så vel som Nato. Et samlet Norden styrker vår felles sikkerhet i regionen. Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island kan nå samarbeide militært på en ny og mer effektiv måte. Landene kan utfylle hverandres svakheter og styrker på tvers av grensene.

Sammen står vi sterkest. Det er et slagord som passer også i denne sammenhengen.

