Tesla er ute å kjøre

Tesla-selskapet er på en samfunnsmessig blindvei. Bilprodusenten nekter å inngå tariffavtale i Sverige. 27. oktober gikk dermed 130 ansatte ved sju svenske Tesla-verksteder ut i streik. Frontene synes fastlåste, og tirsdag ble streiken trappet opp. Og medlemmer av Fellesforbundet i Norge er beredt til å blokkere eventuell innførsel av «svenske» Tesla-biler via havner i Norge.

«Tesla er en fagforeningsfiende som forsøker å skape amerikanske tilstander i Europa. Det skal de ikke komme unna med», sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Det er det svenske fagforbundet IF Metall krever at Tesla skal inngå tariffavtale, men selskapet har så langt nektet. Tesla-konsernet har som policy å ikke ville inngå slike avtaler med fagbevegelsen.

Ifølge de Tesla-steikende i Sverige har de dårligere vilkår enn andre i bransjen. De jobber åtte dager mer i året enn konkurrentene og har både dårligere pensjon og forsikringsordning. Men Tesla har en annen versjon. «Vi tilbyr allerede likeverdige eller bedre avaler enn de som omfattes av tariff-forhandlinger og ser ingen grunn til å signere noen annen avtale», heter det i en uttalelse fra selskapet hvor det også understrekes at Tesla følger svenske arbeidsmarkedsbestemmelser.

Tesla-sjef Elon Musk må snu

Tesla-eier Elon Musk liker ikke fagforeninger. Tesla har 120.000 ansatte rundt om i verden, og selskapet har ikke inngått tariffavtaler noen steder. Men nå har Musk fått kjenne på musklene til IF Metall. De streikende ved de svenske Tesla-verkstedene skal ha honnør for at de tar opp kampen. Og Musk skal få merke at norske kolleger stiller solidarisk opp dersom han forsøker seg på streikebryteri.

I den forbindelse er det interessant å trekke fram at det finnes lyspunkter, også i USA. Store streiker i amerikansk bilindustri førte nylig til et positivt resultat for arbeiderne i de aktuelle fabrikkene. 40.000 arbeidere ved bilfabrikkene til General Motors, Ford og Stellantis fikk en solid lønnsøkning. Tesla-fabrikkene slapp derimot «billig» unna, siden det her ikke er noen fagorganiserte som kan sette makt bak kravene og eventuelt streike seg til en avtale.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Forbanna engler med tørre hender. ]

Bedrifter i Norge som i Sverige kan selvsagt velge å ikke ville inngå en tariffavtale med de ansatte. Men da må bedriftene være forberedt på at ansatte kan bruke sin rett til å streike dersom de har ønske om å inngå en tariffavtale. En høy organisasjonsgrad, både blant arbeidstakere og i arbeidsgivernes rekker, er viktig suksessfaktor for den nordiske samfunnsmodellen. Dette gir økonomisk vekst, økt produktivitet, gjensidig tillit og ikke minst gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er å håpe at streiken i Sverige får Tesla-ledelsen på bedre tanker. Elon Musk må snu for å komme ut av blindveien.

[ Kari Kristensen: For de åtte, ikke for de to. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen