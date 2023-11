For de åtte, ikke for de to

SVs alternative statsbudsjett ble lagt frem torsdag, og viser en betydelig forskjell mellom sosialistpartiet og regjeringspartiene. SV ønsker at alle som tjener mindre enn 800.000 kroner skal få mindre skatt neste år, mens partiet vil skattlegge folk med inntekt over 1 million betydelig mer. Åtte av ti vil få skattelette med SVs alternative budsjett.

I tillegg vil SV øke formuesskatten med 13 milliarder kroner mer enn det regjeringen vil, i en tid formuen til de rikeste har steget. Totalt foreslår partiet å øke skatter og avgifter med 15,2 milliarder kroner sammenliknet med regjeringens budsjett.

Annet er det ikke å forvente fra et sosialistisk venstreparti. SVs alternative budsjett kommer samme dag som nyheten om at lønnsforskjellene i Norge har økt i 25 år – uansett hvem som har styrt. Det er lønningene til tømrere, sykepleiere og lærere som trekkes frem av yrkesgrupper som henger etter i lønnsveksten. SVs omfordelende skattepakke vil uten tvil gagne disse tre yrkesgruppene.

Witzøe juniors økning i formue på 7 milliarder i fjor alene kunne finansiert SVs «velferdspakke».

En ekstra høy skatt på formuer over 100 millioner kroner vil partiet også innføre. Dette skal finansiere høyere velferdsytelser som er sårt trengt for mange i dyrtida. Blant annet skal minstesatsen for uføretrygdede, AAP og pensjonister økes, i tillegg til økning i studiestøtta, barnetrygda for barn over seks år, SFO og tannhelse.

SV vil også øke grunnrenteskatten på havbruk med 3,5 milliarder. Det kan ende med at noen sutrer, men partiet kan lett slå tilbake med at laksearving Gustav Witzøe junior økte sin formue med 7 milliarder i 2022, så grunnrenteskatt har unge Witzøe råd til å ta fra sparegrisen. Witzøe juniors økning i formue på 7 milliarder det siste året alene kunne finansiert SVs «velferdspakke», men det blir urettferdig. Det finnes 444 andre milliardærer i Norge som kan dele på byrden.

Det sies at det SV mest sannsynlig vil få gjennomslag for, er økningen i barnetrygda for barn over seks år. Barnetrygda ble ikke økt med prisveksten. I realiteten kan dette ses på som et kutt i barnetrygda med bortimot 1 milliard. SVs økning vil komme godt med i kampen mot barnefattigdom.

SV har skjønt linja i «Internasjonalen», og som FrP har brukt mot venstresida i alle år: «av skatter blir vi tynget ned».

Arbeidsminister Tonje Brenna har en del å svare for når det kommer til «arbeidslinja», etter at flere har kritisert henne. Brenna gikk først hardt ut og sa at «deler av venstresiden har gått seg veldig fast i en debatt som handler om nivået på ytelser, og for lite om hvordan vi får folk av ytelser og inn i arbeid». Hun fikk kritikk fra partiene til venstre for Ap, som mente at Brennas arbeidslinje handlet om å mistenkeliggjøre mennesker på trygd. Om Brenna vil vise at hun ikke bare er arbeidsminister, men også inkluderingsminister, bør hun kunne gi beskjed til sine partifeller i forhandlingsrommet at trygdene kan økes, slik SV foreslår.

Det vil nok uansett bli hardt i forhandlingene med Senterpartiet. Det får så være. Det er bare å se til meningsmålingene: SV har ligget mellom 10 og 11 prosent i lang tid, og det er ikke mange prosentene bak Arbeiderpartiet. Senterpartiet derimot, ligger rundt 6-tallet. Og nå er det to år igjen til valg.

Et budsjett og en skattelette for åtte av ti. SV har skjønt linja i «Internasjonalen», og som FrP har brukt mot venstresida i alle år: «av skatter blir vi tynget ned».

«Rettferdig» er et subjektivt ord. Det er mange som hevder å være «rettferdige», og «for folk flest», men Bergstø har tallene bak seg når hun lover at budsjettet til SV blir rettferdig: Flertallet i Norge tilhører den gruppen som trenger SVs gjennomslag i skattepolitikken. Og flertallet skal man aldri ta for gitt.

