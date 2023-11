Slik ødelegger man et bymiljø

Hammersborgtunnelen på Ring 1 i Oslo går under deler av regjeringskvartalet. Tunnelen skal senkes og oppgraderes på grunn av krav til sikkerhet i det overdimensjonerte regjeringskvartalet som er i ferd med å reise seg som en mur midt i hovedstaden.

Prisen for tunnelarbeidet beregnes til 3,1 milliarder kroner. Arbeidet skal begynne til sommeren, tross lokale protester.

Hjemmet vårt vil bli merkbart lite hyggeligere de neste tre årene

Det vil ta tre år å bygge om tunnelen, som vil stenges for trafikk i byggeperioden. Flere, blant andre tidligere Oslo-byrådsleder Raymond Johansen, har argumentert for at tunnelen heller burde stenges for godt.

Det vil ikke Statens veivesen, og dermed heller ikke regjeringen. Tunnelen skal stenges midlertidig og gjenåpnes om tre år. Om tre kaotiske år for trafikken i Oslo.

I forrige uke fikk vi vite hva planene for byggeperioden innebærer for oss som bor og lever her. Det er ikke småtteri.

Sykkelstier må bort. Elbilene må ut av kollektivfeltene, noe som innebærer at elbilfordelene blir mindre i hovedstaden enn andre steder. Boligområder vil få merkbart mer biltrafikk. Dette blekner likevel mot planene om midlertidige nødtraseer under byggeprosessen.

Veivesenet foreslår å legge en beredskapstrasé gjennom Rådhusgata og over Rådhusplassen mot Vestbanen. For den som ikke bor i Oslo: Dette er planer som innebærer å legge noen av byens flotteste gater og torg i asfalt og lage vei av dem.

Planene innebærer også at skulpturen Hansken på Christiania Torv, et av byens aller hyggeliste, må vekk. Det er nesten så man har lyst til å skrive at 1960-tallet ringte og ville ha byplanleggingen sin tilbake.

Men for å være mer seriøs: Disse planene er så svake at det ikke er til å tro. Men det er kanskje slikt man må vente når det er statens veivesen som får ansvar for byplanleggingen. Da er det lite og ingenting som er like viktig som bilen.

Oslo-politikerne over hele fjøla har prøvd å stanse planene. Raymond Johansen var tydelig i spørsmålet. Hans arvtaker som byrådsleder er like fortvilet. De taler for døve ører.

Det er selsomt å se hvordan staten kjører over Oslos befolkning og folkevalgte i alle spørsmål om regjeringskvartalet. Det kan være verdt å minne om at for mange av oss er denne byen et hjem, ikke et administrasjonssentrum.

Hjemmet vårt vil bli merkbart lite hyggeligere de neste tre årene, med mindre staten tar til vettet.

