Steng tunnelen

Regjeringen er opptatt av å holde de offentlige utgiftene nede. Bare slik kan vi holde renta og prisstigningen nede på et levelig nivå, lyder argumentet.

I tråd med denne tankegangen har regjeringen kuttet i gigantprosjektet nytt regjeringskvartal. To av blokkene er utelatt fra de opprinnelige planene. Likevel beregnes prisen til 49,2 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2023. Det er en økning på nesten 10 milliarder fra i fjor.

Det er ikke hver dag man kan spare 3 milliarder kroner og samtidig bli populær.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, har et forslag til hvordan regjeringen kan spare minst 3 milliarder kroner i prosjektet: Ved å stenge Ring 1-tunnelen gjennom Oslo sentrum permanent. Men det vil ikke regjeringen lytte til.

Hammersborgtunnelen på Ring 1 går under deler av regjeringskvartalet. Tunnelen skal etter planen senkes opptil 10 meter og oppgraderes, av hensyn til sikkerheten i regjeringskvartalet. Prisen beregnes til 3,1 milliarder kroner.

Det vil ta tre år å bygge om tunnelen. I byggeperioden må den stenges for trafikk. Flere har argumentert for at et like godt forslag er å stenge tunnelen for godt. Statens veivesen er motstander av en slik løsning, som de mener vil bidra til økt trafikk andre steder i Oslo.

Tre år er veldig lenge i byutviklingsperspektiv. Når busser må finne andre ruter og flere velger å la bilen stå, kan det fort vise seg at tunnelen er overflødig. «Hva om vi etter tre år åpner opp igjen en tunnel vi egentlig ikke trenger? Det bekymrer meg», sier Raymond Johansen til Aftenposten.

Byrådet i Oslo har bedt regjeringen snu i saken ved flere anledninger. Men regjeringen står på sitt: Tunnelen skal bygges om og gjenåpnes. De «betydelige negative trafikale konsekvenser» av en permanent stenging gjør at de «de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene» blir for høye, står det i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen avviser også forslag om å prøvestenge veien i en begrenset periode for å finne ut av de faktiske trafikale konsekvensene.

Alt håp er likevel ikke ute for Johansen og Oslo kommune. SVs stortingsgruppe vil stenge tunnelen. Den er derfor nå en del av forhandlingene om statsbudsjettet for neste år.

