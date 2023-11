Støre setter seg selv til side til fordel for husfreden i regjeringen og partiet

Ingen skal være i tvil om at Jonas Gahr Støre (Ap) er tilhenger av samarbeid i Europa. Statsministeren vår gjør ingen hemmelighet av at han gjerne skulle sett at Norge var medlem av EU, og han er lojal mot Norges forpliktelser overfor våre europeiske partnere. Som seg hør og bør.





Nå er det i ferd med å åpne seg et rom for en ny diskusjon om Norges tilslutning til EU. Krigen i Ukraina har satt krefter i sving som gjør at spørsmålet diskuteres langt inn i SV, tradisjonelt en høyborg for Nei til EU. MDG snudde tidligere i år fra nei til ja.

I Høyre har tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide tatt til orde for en ny debatt. Senterpartiet, Støres partner i regjeringen, har satt ned et eget EU-utvalg som skal forberede organisasjonen på en ny EU-kamp. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum erklærte i forrige uke at EU-debatten er i gang.

Men Støre sier nei. Han ønsker seg ingen ny EU-debatt – de neste seks årene.

Det er ikke vanskelig å forstå ham. Samarbeidet mellom de to partiene som styrer landet sammen vil trolig ikke overleve en EU-debatt. Senterpartiet er selve nei-partiet i norsk politikk. Arbeiderpartiet er med delt, men toppene i partiene er jevnt over EU-vennlige.

Vi har sett hvordan EU-relaterte spørsmål som tilslutningen til ACER river og sliter i Arbeiderpartiet. Nå har Fellesforbundet, det største og viktige forbundet i privat sektor, sagt tydelig nei til ACER og åpnet for å vurdere EØS-avtalen. Da er det trolig taktisk klokt av Støre å unngå ytterligere splittelse gjennom å åpne for en EU-debatt.

Det er likevel noe defensivt over utspillet. Noe lite «størsk», kunne vi kanskje si. Jonas Gahr Støre har, som de fleste, styrker og svakheter som politisk leder. En av hans styrker er viljen til å tenke stort og tidvis luftig.

I denne saken setter Støre seg selv og sine visjoner til side til fordel for husfreden i regjeringen og Arbeiderpartiet. Det er trolig fornuftig. Og samtidig litt feigt.

Det er snart 30 år siden sist folket fikk si sin mening om norsk EU-medlemskap. Det betyr at snart ingen under 50 har fått sin stemme hørt i spørsmålet. Det er det på tide å gjøre noe med. I motsetning til statsministeren ønsker vi en ny debatt om EU velkommen.

