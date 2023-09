For ett år siden, 16. september 2022, ble den unge, iranske kvinnen Mahsa Amini arrestert i Teheran av det såkalte moralpolitiet. I deres varetekt døde hun.

På grunn av uanstendig bruk av hijab ble hun pågrepet og drept. Slått og mishandlet, og bilder har senere vist hvordan hun kollapser inne på politistasjonen. Offisielt skal hun ha dødd av hjerteinfarkt. Hun skulle ha fylt 22 år noen dager etter.

Den grenseløse brutaliteten stagget opprøret.

Dette var starten på et opprør mot det iranske regimet som mangler sidestykke. Unge mennesker, og særlig kvinner, tok til gatene og brukte sosiale medier til å rope ut sitt sinne. Unge jenter i skolen la ut bilder av seg selv uten hijab, men med langfingeren rettet mot bilder av landets ayatolla. En generasjon kastet seg uredde ut i et oppgjør der mange følte de ikke hadde noe å tape. Mahsa ble et brennende symbol på den undertrykkelsen det iranske folk utsettes for.

Kvinner og jenter kastet sine hijaber og de klippet sitt lange hår i protest. Opprøret spredte seg til mange deler av befolkningen, det var potent og ga håp om at det iranske folket skulle lykkes med å tvinge regimet til moderasjon. En stund virket det som regimet vaklet, som om det nølte. Men de islamistiske myndighetene svarte med overveldende brutalitet.

500 mennesker, mange av dem barn, skal ha blitt drept i gatene av iranske sikkerhetsstyrker og politi. Slått ned med klubber, påkjørt eller skutt. Så mange som 20.000 skal ha blitt arrestert, og flere er dømt og henrettet offentlig.

Den grenseløse brutaliteten stagget opprøret, som varte i tre måneder. Vold og frykt er effektive våpen. Iran reiste seg heller ikke denne gangen. Det kan ingen bebreide den vanlige iraner for som lever i et totalitært regime.

Ett år etter Mahsas død er det iranske regimet urokkelig. Ingenting inngir håp om endring. De religiøses krav om at kvinner må dekke seg til, er heller strammet til. Men Mahsa lever videre i en hel generasjon av moderne iranere. En dag vil presteveldet i Iran falle.

