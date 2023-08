Vi kan ikke miste deler av hovedstaden til vold

Tirsdag beslagla politiet i Oslo hammer, kniv og slagjern, og pågrep en person med luftpistol. Det skjedde etter en slåsskamp med 40–50 involverte på Ekebergsletta, hovedarenaen for fotballfesten Norway Cup denne uka. De involverte omtales som «svært unge» og skal være mellom 12 og 15 år gamle.

Oslo har beklageligvis et problem med vold blant barn og unge.

For mange er sommerferien en eneste lang lediggang

To av barna ble skadd, melder politiet. Ingen av dem kritisk, heldigvis. Politiet understreker at det ikke er snakk om deltakere i Norway Cup, men barn og unge fra byen. Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup sier til NTB at det er mye politi til stede under hele Norway Cup, og roser politiets håndtering av situasjonen.

Byrådsleder Raymond Johansen er tydelig i sin fordømmelse av slagsmålet. «Vi har nulltoleranse for denne typen oppførsel i Oslo. Slik vold er uakseptabel og skal slås hardt ned på av politiet», skriver han på Facebook.

Det er bra at politikerne sier klart fra. Det er likevel tydelig at det må sterkere lut til enn strenge ord i sosiale medier. Hendelsen på Ekeberg fant sted bare to dager etter et masseslagsmål på Oslo S søndag kveld. følge vitner ble det benyttet murstein og sett en machete.

Situasjonen må løses. På kort sikt er det behov for mer synlig politi i gatene, både patruljerende politi og – ikke minst – politi i forebyggende tjeneste. Barn og ungdom i masseslagsmål kan ikke få lov til å bli en ny virkelighet i hovedstaden.

Situasjonen skriker også på mer langsiktige innsatser. Generalsekretær Trælvik i Norway Cup beskriver problemet godt overfor NTB: «Det er mennesker i byen med stort behov for å utagere».

Dette problemet blir større på sommeren, når skoler og en rekke fritidstilbud holder stengt. Det er ikke alle som reiser utenlands i ferien. For mange er snarere sommerferien en eneste lang lediggang.

Svaret på den gryende volden er at vi må sette inn større ressurser i møte med ungdommen. Frivilligheten må styrkes, og vi må sørge for at det finnes nok fritidsklubber og sosialarbeidere.

Det er kanskje et traust og kjedelig svar, som vil kreve store ressurser. Men det er ingen vei utenom. Vi kan ikke miste deler av hovedstaden til vold.

