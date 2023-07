Først og fremst må vi legge om økonomien og måten vi lever på

Søndag gikk det flere jordskred i Molde kommune i Møre og Romsdal. Flere titalls personer ble evakuert fra Vistdalen, der en bygning ble tatt av skredet og havnet på fjorden.

Det kraftige regnværet rammet også Eidsvåg litt lenger inn Langfjorden i Romsdalen. Her flommet elva over sine bredder og fylte et hotell med vann. Både hotellet og flere boliger måtte evakueres.

Det vil komme mer ekstremvær framover

Mandag kveld ble evakueringen ved Eidsvåg fjordhotell og nærområdet opphevet, mens personene som er evakuert fra Solbjørbakken, må vente med å flytte hjem igjen til området er undersøkt av geologer.

Man skal ikke rope alarm ved hvert tilfelle av ekstremvær. Men det er en kjensgjerning at det ikke har pleid å gå jordskred i det rammede området. Det er ikke unaturlig å koble styrtregnet og de påfølgende jordskredene til klimaforandringene som har gitt oss ekstreme hetebølger i Europa i sommer, og som har økt havtemperaturen betraktelig utenfor Florida i USA – for å nevne noen utslag.

Samtidig står vi nå på terskelen til høysesongen for styrtregn. August er historisk sett årets verste måned for vannskader i hus og hjem på grunn av store vannmasser.

Også her henger økende fare for ekstremvær sammen med klimaendringer. Sommeren gir høye temperaturer og mye vann som damper opp på grunn av varmen, som kan komme plutselig ned igjen i intense regnskyll. Og klimaendringene gjør problemet større.

Tall fra Finans Norge viser at tettbygde strøk er mest utsatt for nedbørsskader, særlig i Rogaland, Oslo og Akershus. Men det er nesten umulig å vite hvor det vil ramme.

Meteorologisk institutt sender i løpet av sommeren ut mange farevarsler om styrtregn. I forrige uke, for eksempel, gjaldt det deler av Nordland, Trøndelag og Innlandet. Møre og Romsdal ble ikke varslet, noe som understreker hvor vanskelig det er å vite nøyaktig hvor uværet treffer.

Det vil komme mer ekstremvær framover. Det betyr at vi må forberede oss. Vi må for eksempel tenke annerledes om hvordan vi bygger hus og infrastruktur. Vi må sørge for at våre byer og tettsteder har steder hvor vannet kan renne av.

Men først og fremst må vi legge om økonomien og måten vi lever på. Sommeren 2023 har vært en brutal påminnelse om det – både ute i verden og her hjemme i Norge.

