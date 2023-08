Koranen brenner

Koranen er et yndet objekt å brenne for å skape kaos. I både Sverige og Danmark har den muslimske skriften blitt brent i sommer, og nå vurderer myndighetene lovforbud.

Særlig for Sverige er situasjonen prekær. Landet er på vei inn i Nato, men lever fortsatt på Tyrkias nåde, som først vil gi sitt endelige samtykke i parlamentet i oktober. Skapes det et inntrykk av Sverige som muslim-fiendtlig, kan det bli et politisk problem. For Sverige og for Nato-kollektivet.

Hva gjør ansvarlige ledere når ytringsfriheten truer den allmenne sikkerheten?

I Danmark har islam-kritikeren Rasmus Paludan i en årrekke provosert med å brenne koraner på offentlig sted. De siste ukene har en gruppe kalt Danske Patrioter fulgt opp med nye bokbål foran Egypts og Tyrkias ambassader i København. Danmarks forhold til muslimske land settes på prøve og myndighetene søker nå muligheter for å forby brenning av koranen.

Den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen vil ikke lenger la trykket bygge seg opp, og risikere å bli mål for terror, men varsler nå handling. Det kan bety et forbud mot koranbrenning foran ambassader med mål om å provosere, men jussen er fortsatt uklar. Rasmussen hevde at Sverige mest sannsynlig vil følge opp i samme spor. Dansk opposisjon sier nei og mener dette bryter med ytringsfriheten, men regjeringen har flertall i Folketinget.

Den svenske utenriksministeren Tobias Billström har på sin side sendt brev til de 57 medlemslandene i den muslimske organisasjonen OIC der han prøver å forklare prinsippene og Sveriges fordømmende holdning til koranbrenningene. Tirsdag skjerpet Sverige grensekontrollen på grunn av et dramatisk endret trusselbilde.

Våre naboer står nå i en svært vond prinsipiell spagat. Ytringsfriheten har grunnlovsvern og er en av vår grunnleggende menneskerettigheter, men sikkerhet er også en rettighet. Så hva gjør ansvarlige ledere når ytringsfriheten truer den allmenne sikkerheten i samfunnet? Når den kan føre til politisk ustabilitet, terrorfare og få store sikkerhetspolitiske konsekvenser, som for Sverige?

Religiøse provokasjoner som å brenne eller på annet vis skjende noens hellige skrift, har i vår del av verden et vern, til tross for sin ynkelighet og urettferdighet. Dette vernet er viktig å opprettholde av prinsipielle grunner. For faren er at vi vil fortsette å gjøre pragmatiske tilpasninger av våre lover og verdier hvis vi først åpner for det.

Vi advarer mot grep som rammer ytringsfriheten, men anerkjenner likevel til fulle dilemmaene og behovet myndighetene har for å hegne om nasjonal sikkerhet og trygge egen befolkning.

