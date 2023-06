Sverige stanger i koranen

Koranbrenning på svensk jord vekker igjen harme. En mann i 30-årene, som er irakisk statsborger, brant Koranen utenfor en moské i Stockholm onsdag denne uka. Reaksjonene har kommet fra Tyrkia, men også i Irak: Torsdag ettermiddag stormet et titalls demonstranter den svenske ambassaden i Bagdad.

Onsdagens koranbrenning i Sverige var den første etter at den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan satte fyr på koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm i januar. Hendelsen vakte da sterke reaksjoner hos president Recep Tayyip Erdoğan, som slo fast at Tyrkia ikke vil godkjenne svensk Nato-medlemskap så lenge Sverige, blant annet, tillater koranbrenning.

Svensk politi har senere avslått flere søknader om å brenne Koranen, men for to uker siden kom en domstol i Stockholm fram til at politiets forbud mot koranbrenning var i strid med loven. Demonstrasjonen denne uka skjedde dermed igjen med politiets tillatelse.

I tillegg til å brenne flere sider av boken, valgte mannen å legge skiver av bacon inn i Koranen, og tørket skoene sine med den.

Religiøse provokasjoner som denne har vern, men ingen rettferdighet

Dette en forkastelig og kunnskapsløs måte å uttrykke sine meninger på. Det er fullt forståelig at dette kan oppleves krenkende for troende muslimer, og vi tar derfor sterk avstand fra denne type aksjonsformer.

I Norge, som i Sverige og ellers i Skandinavia, blir brenning av flagg eller religiøse skrifter likevel regnet som ytringer som har sterkt vern i det grunnlovsfestede prinsippet om ytringsfrihet.

Det er derfor riktig av svensk politi å igjen tillate denne handlingen, selv om det er en banal ytringsform. Religiøse provokasjoner som denne har vern, men ingen rettferdighet. Bare aggressoren Putin vinner på dette misbruket av ytringsfriheten.

Tidspunktet for koranbrenninga er dessuten svært uheldig. Allerede neste torsdag skal representanter fra Sverige, Finland og Tyrkia møtes i Natos hovedkvarter i Brussel for å diskutere svensk medlemskap.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på at han ønsker Sverige inn i forsvarsalliansen denne sommeren. Nato-toppmøtet i Vilnius 11. og 12. juli nærmer seg med stormskritt, og ambisjonen har lenge vært å få Sverige som Nato-medlem før eller under dette møtet.

Som om ikke det er nok: Torsdag meldte nyhetsbyrået Associated Press at Ungarns statsminister Viktor Orban nå ønsker å utsette avstemningen om svensk Nato-medlemskap. Dette til tross for at landet tidligere har lovet å godkjenne Sverige i alliansen.

Dette skaper ytterligere usikkerhet knyttet til Sveriges Nato-medlemskap. Jens Stoltenberg har en svært krevende oppgave foran seg.

