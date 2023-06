Koranbrenning utenfor moské i Stockholm – arrangør etterforskes for hets

Onsdagens koranbrenning er den første som har fått tillatelse etter at to domstoler i Stockholm i vår kom til at politiets tidligere beslutning om å forby koranbrenninger, var i strid med loven.

Demonstrasjonen fant sted utenfor en moské på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Politiet styrket beredskapen for å håndtere eventuell uro, men onsdag ettermiddag sier de at det hele har gått rolig for seg.

SVTs reporter melder at arrangøren, en mann i 30-årene fra Järna, blant annet tørket skoene sine med sider fra Koranen, samt brente noen av dem. I tillegg skal han ha lagt skiver av bacon i Koranen.

Ifølge den statlige kringkasteren etterforskes nå arrangøren for hets mot en folkegruppe. Årsaken er at opptrinnet fant sted utenfor en moské. En mann er også mistenkt for forsøk på vold, mens en annen ble bortvist fra området av politiet.

Sterke tyrkiske reaksjoner

Tidligere koranbrenninger, blant annet utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm, har ført til sterke reaksjoner, både i Sverige og internasjonalt.

Sikkerhetspolitiet Säpo kaller slike aksjoner hatefulle, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gjort det klart at han ikke vil la Sverige bli med i Nato så lenge brenning av koraner er tillatt i landet.

Utenriksminister Hakan Fidan sier i forbindelse med den siste koranbrenningen at han «fordømmer den avskyelige demonstrasjonen mot vår hellige skrift», ifølge Reuters.

– Det er uakseptabelt å tillate disse antiislamske handlingene under påskudd av ytringsfrihet. Å tolerere slike forferdelige handlinger er å være medskyldig, skriver han på Twitter.

Bes ikke bry seg

For mange er koranbrenningen en følelsesladd hendelse. Nyhetsbyrået TT anslår at rundt 200 personer stilte seg opp utenfor moskeen onsdag.

Demonstrasjonen finner sted samtidig som muslimene feirer Id al-adha, en av Islams viktigste høytider.

Flere av de oppmøtte var eldre menn som samlet seg for å oppfordre yngre menn og gutter, om å holde seg rolig og ikke ty til opptøyer.

– Gå inn i moskeen, ikke gi dette oppmerksomhet. Koranen er i hjertet, sa en av de eldre mennene.

Sa nei i februar

I februar avslo politiet to søknader om å brenne Koranen offentlig. Årsaken bunnet i sikkerhetshensyn.

– Vi begrunnet avslagene i februar med vurderingen som Säpo hadde gjort, om hvilken innvirkning på trusselen om angrep mot Sverige og svenske interesser dette som ville medføre, sier politiets pressetalsperson Helena Boström Thomas.

– Tillatelsen til dagens samling er gitt på bakgrunn av at domstolen har avvist disse vedtakene, legger hun til.

I strid med bålforbud

Det var blant annet Selwan Momika som fikk søknaden sin avvist i februar. Onsdag hadde han stilt seg foran moskeen i Stockholm for å brenne Koranen på lovlig vis.

– Vi skal brenne Koranen. Vi skal si: Våkn opp, Sverige. Dette er demokrati. Det er fare om de som sier at vi ikke får gjøre dette, vinner, sa han onsdag.

Koranbrenningen finner sted samtidig som det innføres bålforbud i Stockholm. Selv om koranbrenning bryter med bålforbudet, veier ytringsfriheten tyngre, sier politiet.

