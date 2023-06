Kaoset i øst

Marsjen mot Moskva lørdag holdt verden i ånde. Hva var vi vitne til?

Var det et opprør mot generalene eller et kupp mot Vladimir Putin? Det fikk oss uansett til å tro at Russland nå vakler med store interne stridigheter og uro, og at denne lørdagen i juni kunne ha betydning for utviklingen i den skamløse russiske krigen i Ukraina.

Vi været at Wagner-gruppens mytteri skulle være starten på slutten

Vi været at Wagner-gruppens mytteri skulle være starten på slutten for en blodig krig som vi frykter at skal spre seg videre i Europa. Men opprøret endte i en bisarr avtale, i et kompromiss som fortsatt er omgitt av mystikk. Og opprørsleder Jevgenij Prigozjin lever videre i frihet, selv etter å ha utfordret og langt på vei ydmyket president Putin. Krigen fortsetter. Marerittet fortsetter for den ukrainske befolkningen.

Putin ser svekket ut, men en desperat leder er en farlig leder. Vi skal være forsiktige med å konkludere på hva som egentlig har skjedd i Russland de siste døgnene og hva det har å si framover. Den russiske befolkningen virker apatisk, og reiste seg verken mot eller til forsvar for statslederen gjennom 23 år. Russiske medier har også gått lenger enn før med kritikk av landets tilstand.

[ Dagsavisen mener: Den som blir ny kulturminister, har store sko å fylle ]

Men den russiske despoten skal ikke og må ikke undervurderes, og kaoset må ikke overvurderes. Det er også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg opptatt av. Han hadde denne uka forberedende møter i Nederland foran det viktige Nato-toppmøtet i Litauen i juli. I møtet med pressen understreket Stoltenberg at det er tydelig at Putins krig har økt splittelsen og skapt store spenninger innad i Russland.

Men, presiserte Stoltenberg, usikkerheten i øst må ikke få Vesten og Nato bort fra kursen: «Vi må ikke undervurdere Russland og det er enda viktigere at vi fortsetter å støtte Ukraina», sa generalsekretæren.

Nato og vestens kompromissløse støtte til Ukraina kan ikke gjentas for ofte. Den russiske angrepskrigen er uakseptabel. På møtet i Vilnius i juli vil det komme nye forpliktelser, og det er ventet at alliansen vil fortsette arbeidet med å lose Ukraina inn i Nato.

[ Dagsavisen mener: Fotballen har alltid vært folkets sport. Det er den ikke lenger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen