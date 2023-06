Fotballen har alltid vært folkets sport. Det er den ikke lenger

I fjor sommer fikk det statlige saudiske oljefondet (PIF) lov av engelske myndigheter til å kjøpe den engelske fotballklubben Newcastle United. Nå har PIF også kjøpt seg opp i selskapet som eier London-klubben Chelsea, samtidig som fondet har kjøpt det fire største klubbene i hjemlandet Saudi-Arabia.

Og nå ser vi konturene av hvordan dette eierskapet vil brukes: En klubb i Saudi-Arabia kjøper stjernespillere fra europeiske lag, for så å potensielt leie dem ut til Newcastle, PIFs flaggskipsatsning. På den måten kan Newcastle unngå pengebruk som vil medføre at klubben straffes på grunn av de såkalte finansielle Fair Play-reglene (FFP).

Sportsvasking kalles det når brutale regimer prøver å vise seg fra en bedre side gjennom idretten

Velkommen til den nye fotball-virkeligheten, der stater eier klubber og aktivt jobber for å omgå regelverket.

Fra før av er det kjent at Manchester City, som nettopp har vunnet en historiske trippel (nasjonal serie og cup, pluss Champions League) med norske Erling Braut Haaland i en nøkkelrolle, etterforskes for 115 brudd på FFP.

Citys største eier er et investeringsselskap kontrollert av kongefamilien i Abu Dhabi, en av De forente arabiske emirater. Eieren har brukt enorme summer på å oppnå suksess. Også naboklubben Manchester United kan være i ferd med å bli kjøpt av en eier fra Qatar. Landet som arrangerte tidenes mest kontroversielle fotball-VM før jul.

Nevnte Chelsea var lenge eid av den russiske oligarken Roman Abramovitsj, som ble tvunget til å selge seg ut på grunn av sine bånd til Vladimir Putin etter Russlands åpne angrep på Ukraina i fjor.

Virkeligheten ser nå slik ut: Klubber flotter seg med kampanjer mot rasisme og homofobi og satser hardt på kvinnefotball – og eies av stater som brutalt slår ned på homofile og som ikke gir kvinner de mest basale rettigheter. Sportsvasking kalles det når brutale regimer slik prøver å vise seg fra en bedre side gjennom idretten.

Legg til at summene som brukes er så store, og fintene for å omgå regelverket så overtydelige, og det blir vanskelig å se internasjonal toppfotball uten å få en vond smak i munnen.

Fotballen har alltid vært folkets sport. Det er den ikke lenger. Med mindre fotballfans og myndigheter nå går sammen og sier nei, er verdens fineste sport redusert til et leketøy for de superrike og et utvalg oljerike nasjoner i Midtøsten.

Det er på tide å si at nok er nok. Heldigvis spilles det god fotball også i Norge.

