Vi heier på NRK-ledelsen – fra innsiden av glasshuset

Det har brutt ut en aldri så liten krig i Kultur-Norge. NRK har bestemt seg for å innføre terningkast for alle kulturanmeldelser – også for teater, kunst og litteratur. Dermed likestilles disse feltene med film, musikk, TV-serier og spill, som rikskringkasteren allerede triller terning på.

Bokanmeldere i NRK freser. Knut Hoem karakteriserer forslaget som «så jævlig gammeldags. Og fantasiløst». Marta Norheim sier at hun aldri kommer til å trille terning: «Denne uken anmelder jeg sannsynligvis min siste bok i NRK. Med mindre de snur, da».

Det er mulig å argumentere for at kultur ikke egner seg i en snever tallskala

NRK-ledelsen begrunner innføringen av terningkast med et ønske om å få flere lesere inn i tekstene. Det er et godt poeng.

De aller fleste aviser og medier i Norge og verden for øvrig benytter seg av en eller annen form for karaktergiving. Terningen er et enkelt – og for å være ærlig: salgbart – uttrykk for hva anmelderen mener i en tabloid, digital virkelighet. Den trenger ikke bety at selve anmeldelsen blir forflatet, men er et tilbud til et publikum som søker til anmeldere for råd og hjelp til å finne fram i en jungel av tilbud.

Det er legitimt å være imot terning eller andre kvantifiserbare skalaer for å vurdere kulturuttrykk. Det er mulig å argumentere for at kultur ikke egner seg i en snever tallskala.

[ Dagsavisen mener: Vettet er likt fordelt mellom mann og kvinne – kvotering er nødvendig ]

Problemet med en slik argumentasjon er at den er like gjeldende på filmfeltet, og for musikk. Som altså allerede kvantifiseres med øyner på terningen på nrk.no, uten at anmelderne reagerer med sinne og avsky.

Om noe er gammeldags, er det nettopp dette synet på litteraturen som finere enn de andre kulturuttrykkene. Trolig har TV-serier som «The Wire», for å ta et eksempel blant mange, gjort sterkere inntrykk på publikum enn de fleste litterære verk som er produsert de siste 20 årene.

Vi tror litteraturen vil tjene på NRK-ledelsens grep. Den blir mer tilgjengelig. Trolig er det også bare gjennom slike tabloide grep kultur vil kunne beholde sin plass i digitale allmennmedier, og ikke henvises til smale tidsskrifter. Disse er et viktig supplement, men når ikke ut til de brede massene.

Vi heier på NRK-ledelsen – fra innsiden av glasshuset. Heller ikke i denne avisa bruker vi tallskalaen på bøker – men vi gjør det på anmeldelser av film, teater og musikk. Dette er en diskusjon som nok vil tvinge seg fram også i Dagsavisen.

[ Dagsavisen mener: Regjeringen endrer kurs i skattepolitikken ]

[ Dagsavisen mener: Norge må så raskt som mulig følge EUs nye lover om KI ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen