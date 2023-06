Norges Bank gjør jobben

Norges Bank har nok en gang hevet styringsrenta. Et rentehopp på 0,5 prosentpoeng gir ny styringsrente på 3,75 prosent, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache signaliserer en ny renteøkning i august. Prognosene fra hennes økonomer indikerer en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten. Er vi heldige, kan rentenivået være på vei ned høsten 2024.

De fremste økonomiske ekspertene kom på forhånd med sprikende råd til og spådommer om Norges Banks linje i rentesettingen. Sentralbanken valgte å stramme til med en dobbel renteheving og ikke bare nøye seg med 0,25 prosentpoeng. Begrunnelsen er at prisstigningen har vært klart høyere enn anslått ved forrige korsvei.

Det er håp om mer normale tider.

Norges Bank har som mål å styre mot en prisvekst nær 2 prosent. Prisveksten i mai var 6,7 prosent, og det er vanskeligere å få ned inflasjonen enn det mange antok for bare kort tid siden. Rentene i andre land har også steget mer enn det som var lagt til grunn. Sentralbanksjefen legger i tillegg vekt på at en høyere norsk lønnsvekst og en svak krone vil bidra til å løfte prisene i tiden framover.

Stortinget og regjeringen har gitt Norges Bank et klart mandat. Hovedoppgaven er å bruke renta som virkemiddel for å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal Norges Bank bidra til at flest mulig er i jobb og legge forholdene til rette for en stabil økonomisk utvikling. Sentralbanken har samtidig en uavhengig rolle i sin rentesetting. Finansministeren skal holde fingrene av fatet. Politikernes økonomiske rolle er å styre gjennom statsbudsjettene.

Høyere rente går naturlig nok hardest ut over dem som sitter med høye lån. Her er det grunn til å minne om at vi lenge har vært bortskjemte med unormalt lave renter. Nå har pendelen svingt litt for mye andre veien. Det er imidlertid håp om mer normale tider om ett år eller to. Lyspunktet at gjeldsveksten avtar.

Vi skal vokte oss vel for å være økonomiske overdommere over Norges Bank. Vi får stole på at sentralbanksjef Wolden Bache & co gjør jobben etter beste evne. Det synes likevel rimelig klart at styringsrenta må videre litt opp. Den høye inflasjonen må ikke få bite seg fast. Alternativet kan fort bli et virkelig rentesjokk som svir skikkelig hardt. Da ender vi opp i et økonomisk uføre med en lønns- og prisspiral hvor alle kommer ut som tapere.

