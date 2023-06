Norge halter videre inn i det grønne skiftet

For fem år siden ble det installert 837 Enova-støttede solcelleanlegg på boliger og hytter i Norge. I fjor hadde tallet økt til over 5000, og i år kan rundt 10.000 nye solcelleanlegg bli installert. Med andre ord: Ordningen er en suksess.

Så populær er Enova-støtten til solceller på norske tak at den nå blir strupt. Staten tar seg ikke lenger råd til å bidra like mye. Det skriver Klassekampen.

I dag kan en privatperson få støtte på maksimalt 47.500 kroner for å legge solceller på taket. Fra 1. oktober reduseres støtten til maksimalt 32.500 kroner. Det innebærer et kutt på rundt 32 prosent.

Nyheten kommer uka etter at regjeringen og SV ble enige om å innføre et nasjonalt mål for kraft på sol på 8 terawatt-timer (TWh) i 2023. Det vil kreve en 30-dobling i kraftproduksjonen fra solceller sammenlignet med 2022.

SVs Lars Haltbrekken har sendt spørsmål til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Haltbrekken vil at Eide griper inn og reverserer kuttet, som kan forsinke nødvendig utrulling av solenergi. Vi stiller oss bak Haltbrekken.

Dette kuttet er å gå baklengs inn i framtida. Vår politiske debatt er full av lovord og løfter om satsing på grønn energi. Regjeringens egen Energikommisjon slår fast at vi trenger 40 TWh mer strøm innen 2030, og at vi skal spare opp mot 20 TWh gjennom Enøktiltak. Da kan vi ikke strupe populære ordninger som kan bidra til at vi når det målet.

Regjeringen skjuler seg bak at den bruker mer penger på ordningen enn noen gang. «Satsene reduseres, men budsjettet øker, slik at antall støttede solcellepanel øker, og enda flere kan ta del i godene», skriver Ragnhild Syrstad, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, til Klassekampen.

Det forsvaret holder ikke. Det er dyrt for en husstand å anlegge solceller på taket. Derfor kommer støtten fra Enova godt med. Om noe burde bidraget fra staten til hvert enkelt prosjekt øke, og slett ikke kuttes. Det er positivt at støtteordningene er populære. Det betyr at de virker.

Kuttet i støtten til solceller må reverseres. Staten bør ikke stå i veien for sola.

