Privatpraktiserende politi i gatene

Politiet er statens maktmonopol. Det betyr at det i fredstid bare er politiet som har lov til å bruke makt mot befolkningen. Derfor er det svært alvorlig når 46 prosent av spurte vektere i en undersøkelse oppgir at de feilaktig har blitt tatt for å være politi av folk på gata.

Slik får vi en privatisering av tryggheten på gatene

Flere vektere oppgir også at de må håndtere oppgaver knyttet til alvorlig kriminalitet. Det kommer fram i undersøkelsen «Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid», som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet AFI på Oslo Met.

Denne nye rollen til vekterne henger sammen med den borgerlige regjeringens såkalte nærpolitireform. Reformen medførte at politiet fjernet seg fra sivilbefolkningen, stikk i strid med sitt navn. Et mindre synlig og patruljerende politi innebærer at det først og fremst er vektere som er til stede der folk ferdes.

Det sier forskningsleder Christin Thea Wathne ved Oslo Met, en av forskerne bak undersøkelsen, til Politiforum.

Når vekterne i stadig større grad tar over politiets førstelinjekontakt med publikum, må de også håndtere oppgaver som yrkesgruppa selv mener faller utenfor egen rolle. I undersøkelsen oppgir rundt 30 prosent av vekterne som jobber med publikumsrettede tjenester at de ukentlig, eller oftere, utfører oppgaver knyttet til alvorlige lovbrudd – som ran eller vold.

Det er alvorlig for tilliten til politiet, og i forlengelsen til staten. Det gjør dessuten vekterne til en utsatt gruppe. De mangler maktmidlene som politiet har til rådighet.

Dette er den triste arven etter at Erna Solberg ville reformere og modernisere politiet. Resultatet er at politiet har trukket seg tilbake og får en tydeligere kontrollfunksjon, der et synligere politi tidligere også bisto og hjalp befolkningen.

Når politiet blir fjernere og mer spesialisert, skapes det et marked der private sikkerhetsaktører kan selge inn sine tjenester. Slik får vi en privatisering av tryggheten på gatene.

Det er en farlig utvikling, som vi må ta på alvor. Det er derfor all grunn til å støtte regjeringens arbeid med å rette opp feilene i Høyres reform av politiet.

