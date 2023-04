Den uverdige køen

Det regjeringsoppnevnte Klage- og ankeutvalget har utredet klagesystemet i Nav og Trygderetten. Rapporten, som nylig ble overrakt arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap), kommer med knallhard kritikk mot de lange Nav-køene.

Mest alvorlig er det at folk som klager på vedtak om sykepenger, må vente i over et halvt år på svar.

Klassekampen har skrevet om konsekvensene dette har for mennesker som står i kø. Noen går uten penger i årevis, med alvorlige økonomiske bekymringer. Noen mister huset i prosessen. En kvinne måtte vente på sykepenger i tre og et halvt år, før hun fikk medhold.

Så mange som 40 prosent av de påklagede vedtakene blir omgjort. Mange av menneskene i kø har altså rett på ytelser, men får dem altfor sent – og i verste fall aldri.

«De tror at staten har gjort et riktig vedtak og tar ikke saken videre. De lider da et tap, fordi de har fått et urettmessig avslag», sier LO-advokat Imran Haider til Klassekampen. Han har doktorgrad i trygderett, og mener avslagene utgjør et betydelig rettssikkerhetsproblem.

Etaten forvalter en tredel av statsbudsjettet – med dette følger et enormt ansvar

Utvalget mener at Navs førsteinstans er for lite grundig, og at Nav-brukere får for dårlig veiledning og begrunnelse. Dette bidrar til at klagesaksbehandlingen tar svært lang tid. Kritikken er også knyttet til hvordan departementet styrer Nav.

Derfor foreslår utvalget tiltak for å redusere antall klager. Ved å droppe kravet om at førsteinstansen må vurdere saken på nytt før den går til klageinstansen, kan tidsbruken på saksbehandlingen mer enn halveres.

Det er bra at utvalget kommer med så konkrete tiltak. Det er også positivt at sivilombud Hanne Harlem nå vil granske saksbehandlingen syke og uføre møter.

Dessverre er vi ikke betrygget, før de ansvarlige viser handling. Disse problemene har nemlig ikke vært ukjente: Det er nesten to år siden Riksrevisjonen rettet alvorlig kritikk mot Nav på grunn av tidsbruken, og Nav klageinstans har i flere år påpekt en rekke av disse manglene.

Nå må både arbeids- og sosialministeren og Nav-direktør Hans Christian Holte følge opp de foreslåtte tiltakene. Etaten forvalter en tredel av statsbudsjettet i Norge, og med dette følger et enormt ansvar. Nav er sikkerhetsnettet i velferdsstaten vår. Vi kan ikke tillate at de mest sårbare faller igjennom.

