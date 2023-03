Uklokt med omkamp

Om kort tid vil regjeringen legge fram sitt forslag til en grunnrenteskatt på havbruk. Dette er den mye diskuterte lakseskatten som ble varslet i fjor høst.

Samtidig er det duket for en ny runde hytting med nevene på Høyres landsmøte denne helgen. Syv fylkeslag har kommet med en felles uttalelse under tittelen «Nei til grunnrenteskatt på havbruk», som partiet må ta stilling til.

Regjeringens første forslag til skatten har møtt kritikk. Ikke bare fra opposisjonen og næringen selv, men også internt i partiene og fra Statistisk sentralbyrå, blant andre. Den kanskje mest sentrale innvendingen går på fastsettelsen av normprisen. Her ligger det trolig et forbedringspotensial, da det virker urimelig å skattlegge næringen på en pris som spriker fra den man faktisk selger for.

Kritikerne mener også at skatten kommer brått på og dermed skaper uforutsigbarhet. Dessuten gikk høringsfristen til forslaget ut 3. januar, to dager etter at skatten trådte i kraft.

Grunnrenteskatt på havbruk er både riktig og rettferdig.

En del av kritikken mot utformingen av skatten, og prosessen rundt den, har vært betimelig. Men å skyte ned forslaget om en grunnrenteskatt i seg selv, vil være uklokt.

Senest denne uken sa Høyre-leder Erna Solberg at «den modellen regjeringen har hatt på høring, er ubrukbar». Partiet sentralt har gått langt i kritikken mot skatten, men de har ikke direkte avvist en grunnrenteskatt på havbruk.

Dersom Høyre på landsmøtet likevel går inn for å reversere lakseskatten ved en eventuell valgseier i 2025, bidrar partiet bare til å skape mer uforutsigbarhet. Vi vil advare mot å yppe til omkamp om den nye skatten, før det endelige forslaget i det hele tatt er presentert.

[ Dagsavisen mener: Fiskedøden er høyere enn noen gang i norske merder. ]

Regjeringen beveger seg i et komplisert terreng, og utformingen av forslaget må holde vann. Geir Pollestad (Sp) har gått langt i å love at lakseprisen skal beregnes på en annen måte enn regjeringen opprinnelig foreslo.

Detaljene i forslaget legges trolig fram for Stortinget i løpet av mars. Vi forventer at regjeringen har klart å finne løsninger som svarer ut en del av kritikken som kom i høringssvarene. Det fornuftige er om grunnrenteskatten vedtas med et bredest mulig forlik mellom partiene på Stortinget.

Å føre en ansvarlig politikk handler også om å ta upopulære beslutninger. Grunnrenteskatt på havbruk er både riktig og rettferdig. Næringen får disponere og forurense i et begrenset, verdifullt areal av vårt felleseie. Det er på høy tid at de nå må betale for denne goden.

[ Kjell Werner: Det politiske ønsket om elektrifisering av sokkelen kan bli klemt i filler. ]

[ Jo Moen Bredeveien: Det er mulig å hevde at høyresiden får akkurat den skattedebatten den ber om. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen