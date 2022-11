Alle steiner må snus

Mange steiner må snus etter at riksadvokaten innstilte på frifinning av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, og beklaget statens behandling av Kristiansen. Baneheia-saken er et av Norgeshistoriens mest alvorlige justismord. Det må få konsekvenser.

Spørsmålene som står igjen om Rettsmedisinsk institutts håndtering av Baneheia-saken er såpass presserende at politiet må etterforske

En av institusjonene som må ses i kortene er daværende Rettsmedisinsk institutt, som nå er en del av Oslo universitetssykehus. Bente Mevåg, overingeniør ved instituttet, var som sakkyndig vitne sterkt ansvarlig for at retten la til grunn at det var to gjerningsmenn bak ugjerningen – på feil grunnlag. DNA-analysene ga absolutt ikke sikre bevis for at det hadde vært to menn på åstedet.

Like alvorlig er anklagene Olav Gunnar Ballo retter mot instituttet. Den tidligere SV-politikeren ledet instituttet i ni måneder fra 2009 og fram til mai i 2010.

I mai 2009 sendte Gjenopptakelseskommisjonen en henvendelse til Rettsmedisinsk institutt for å høre om DNA-materialet fortsatt var i behold. Kommisjonen fikk ikke svar. Ifølge advokat Sigurd Klomsæt ringte han så personlig til Bente Mevåg og forhørte seg om materialet. Han skal ha fått til svar at DNA-materialet var destruert.

Da denne påståtte destrueringen kom Olav Gunnar Ballo for øret, tok han affære for å finne ut om det kunne stemme. Ansatte ved instituttet fant da 199 reagensrør med DNA fra Baneheia-saken i en fryser på instituttet.

Ballo slo i forrige uke fast at Rettsmedisinsk institutt må etterforskes. Det stiller vi oss bak.

Det er varslet en offentlig gransking av Baneheia-saken. Det er en nødvendighet. En slik granskning vil også innbefatte Rettsmedisinsk institutt. Det er likevel ikke nok. En slik granskning tar lang tid, og det er et åpent spørsmål hvor dypt den kan trenge i hvert enkelt saksområde.

Spørsmålene som står igjen etter frifinnelsen av Kristiansen om instituttets håndtering av saken er såpass presserende at politiet må etterforske. Det er mulig de vil finne at saken er foreldet, men som Ballo sa til Dagsavisen i forrige uke: «Vi kan ikke starte der. Først må det kartlegges».

Det norske samfunnet må lære av de alvorlige feilene i Baneheia-saken. Rettsstaten må vise at saken tas på største alvor. Da er en etterforskning av Rettsmedisinsk institutts rolle helt nødvendig.

