Spenstige tanker fra SV

I går presenterte partileder Audun Lysbakken SVs alternative budsjett som partiet skal legge til grunn i forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er et ganske radikalt budsjett, der mye trolig ikke vil overleve forhandlingene med regjeringspartiene som begynner til uka.

Regjeringen bør komme SV i møte på flere av punktene i deres alternative budsjett.

Vi håper likevel regjeringen strekker seg så langt det går i møte med SVs alternative budsjett. SV går nemlig rett inn i vår tid med dette budsjettet.

SV vil øke skattene med 20,4 milliarder kroner mer i året enn det regjeringen legger opp. Samtidig vil SV gi mer i skattelette enn regjeringen til alle som tjener mindre enn 800.000 kroner – og øke skattene mer for dem som tjener mer. Både formuesskatten og selskapsskatten skal økes om SV får viljen sin.

SV foreslår også å øke CO2-avgiften og veibruksavgiften, og en ny produksjonsavgift for oljeselskap. Grepet skal gi staten inntekter på 6,5 milliarder i året framover. Partiet vil også innføre en høyprisavgift på gass når prisen overstiger 250 kroner fatet. Pengene skal gå til et humanitært fond som sørger for å holde bistandsbudsjettet på 1 prosent.

Her går SV – som ventet – mye lenger enn regjeringen i grønn retning. Det er nødvendig. Vi har også veldig sansen for forslaget om en «dyrtidspakke» som skal hjelpe de mest utsatte gjennom den vanskelig tiden som venter. Pakken innebærer blant annet økt barnetrygd, mer sosialhjelp, mer studiestøtte, økt minstepensjon og økt bostøtte. SV vil i tillegg ha et midlertidig kutt i matmomsen med 3 prosentpoeng.

Regjeringens budsjettforslag har fått hard medfart. Slik er det når man er en mindretallsregjering med åpne flanker til begge sider. Vi står ved vår vurdering av at regjeringens budsjett er trygt og omfordelende, og på mange måter svarer på de utfordringene vi står ovenfor.

Det betyr ikke at det er rom for forbedring. SVs alternative budsjett vil forhåpentligvis kunne bidra til at statsbudsjettet for neste år blir enda bedre etter forhandlingene til uka.

Vi skulle aller helst sett at SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå håper vi at de tre partiene sammen greier å gjøre et godt budsjett enda mye bedre. Regjeringen bør komme SV i møte på flere av punktene i deres alternative budsjett.

