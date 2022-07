Regjeringssanksjonert streikebryteri

I forrige uke fikk den konservative regjeringen i Storbritannia gjennom en ny lov som slår fast at britiske arbeidsgivere nå kan omgå streikende arbeidere gjennom midlertidige ansettelser. Med andre ord: Regjeringen gjør streikebryteri lovlig. Det er et alvorlig angrep på fagbevegelsen og organisasjonsfriheten.

Regjeringen opplyser at den nye loven er en konsekvens av en sommer preget av streiker. Blant annet har streiken i transportarbeiderforbundet RMT, den største i jernbanesektoren på over 30 år, rammet togforbindelsene på De britiske øyer.

En lov som gjør det vanskeligere å organisere seg, er alltid en dårlig idé

Begrunnelsen Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng oppgir, er som et ekko fra historiens skraphaug: «I lys av at militante fagforeningers handlinger truer med å stanse viktige offentlige tjenester, har vi handlet raskt for å oppheve disse tyngende, 1970-tallsaktige restriksjonene».

Lovendringen gjelder i alle sektorer i England, Skottland og Wales. Og møtes, naturlig nok, med kraftig fordømmelse fra tillitsvalgte over hele fjøla.

«Dette er en oppskrift på katastrofe. Fagforeninger og bransjeorganer har advart ministrene mot disse uansvarlige planene», sier Frances O’Grady, leder for Trades Union Congress, britenes svar på LO, ifølge FriFagbevegelse. Lederen for RMT, Mick Lynch, som denne sommeren har blitt en mediestjerne som streikegeneral for de ansatte i jernbanen, kaller loven «uetisk og moralsk forkastelig».

Det er det lett å si seg enig i. En lov som gjør det vanskeligere å organisere seg, er alltid en dårlig idé. Fagbevegelsen har vært en viktig og konstruktiv aktør i utviklingen av våre moderne europeiske samfunn. I en tid preget av økende økonomiske kløfter, gryende dyrtid og sosialt opprør, blir den nye loven i Storbritannia enda mer destruktiv.

Konsekvensene er kjente og forutsigbare: På kort sikt vil jobbtryggheten og lønnsnivået til britiske arbeidstakere lide. Det er alvorlig i et samfunn der reallønnsnedgangen i år ligger på 3,7 prosent. På lengre sikt vil slike grep bidra til å øke splittelsen og faren for sosiale opprør. Med andre ord: Dette er et alvorlig og skadelig feilgrep.

Vi kan ikke annet enn å advare mot utviklingen. Og prise oss lykkelige for at vår norske, sosialdemokratiske regjering fører en arbeidslivspolitikk som peker i motsatt retning av den fagforeningsknusende loven til de britiske konservative.

