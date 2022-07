Døden på veiene

I 2021 omkom 80 personer i trafikken på norske veier. Det var det laveste antall omkomne på flere tiår. Men i 2022 har den positive trenden tatt en skremmende u-sving. Halvveis inne i året har allerede 63 mennesker blitt drept i trafikken. 50 av de omkomne er menn, mens 13 er kvinner. 34 av de 63 trafikkdrepte omkom i en personbil. 14 omkom på motorsykkel, og tre var fotgjengere.

Ifølge Trygg Trafikk er over 70 prosent av dødsulykkene singel- eller møteulykker, og deler av skylden legges på moderne berøringsskjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon. Kjører du i 80 kilometer i timen og ser vekk i fem sekunder har du kjørt 110 meter. I løpet av fem sekunder har du tatt opp telefonen, åpnet den, funnet appen for SMS og ikke engang rukket lese et eneste ord. Tiden og meterne går lynraskt.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa forrige uke til NTB at det er alvorlig at dødstallet har gått så mye opp, og henviste til folk om å kjøre forsiktig og skjerpe seg bak rattet. Vi mener dette er vel og bra, men ikke nok: Politiet må få de ressursene de trenger for å være til stede i trafikken. Og straffe og stanse dem som bryter veitrafikklovene.

Trygg Trafikk har sammen med de andre trafikk­sikkerhets­aktørene hatt flere krisemøter for å finne tiltak mot ulykkestallene. Sammen med Samferdselsdepartementet, Utrykningspolitiet, NAF og landets fylkeskommuner setter de i sommer i gang en livsviktig kampanje som skal oppfordre bilførere til å være oppmerksomme. Det haster. Sommerukene vi er inne i er oftest da trafikkulykker skjer. Tidligere beregninger viser at det omkommer 50 prosent flere om sommeren enn i resten av året, melder Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk frykter flere alvorlige ulykker langs veiene, dersom ikke folk legge mobilen vekk under kjøring. Bruk bilmodus-funksjonen på mobiltelefonen din. Se opp og vær oppmerksom. Lytt til erfarne trafikkfolk.

Ingen tekstmelding er verdt å dø for.

