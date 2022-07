Krise for BoJo

Så fikk de endelig nok. Tirsdag og onsdag meldte den ene sentrale Tory-politikeren etter den andre at de trakk seg. Det startet med to nøkkelministre i Boris Johnsons regjering – finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid. Onsdag fulgte barneminister Will Quince og skoleminister Robin Walker etter. Men det var ikke alle. I løpet av 24 timer hadde 21 personer i går sagt opp sine stillinger i Johnsens regjering. Også parlamentsmedlemmer har trukket sin støtte. Storbritannia er kastet ut i nytt politisk kaos, og igjen er det Boris Johnsons elendige lederskap som er årsaken. Likevel uttalte Johnsen i gårsdagens spørretime i parlamentet at han følte seg trygg på at han kunne erstatte de som har sagt opp og gjorde ingen tegn til å tre av.





Likevel, før blekket på denne lederartikkelen er tørt, kan det hende at han til slutt har tatt konsekvensene av sine egne feil, og gått av frivillig. Onsdag hadde alle de Tory-vennlige avisene i England, på én nær, lederartikler som ba Johnson om å trekke seg. «Johnson har mistet tilliten både i partiet og i landet», skrev The Times, og slo fast at det ikke er noen som helst tenkelig sjanse for at statsministeren er i stand til å gjenopprette sin autoritet. Konklusjonen er klar: «He should go».

The Times’ lederskribent peker på svakhetene og feilene som alltid har kjennetegnet Johnson når avisen skal forklare hvorfor Toryene og lederen er der de nå er: De stadige løgnene og overtydelige tegnene på en mann med null respekt for de kodene og konvensjonene som er en del av det å være en politisk leder man kan ha tillit til.

Disse svakhetene fører til en skamløshet som etter hvert er det eneste som holder Johnson flytende. Kombinert med et sterkt behov for makt og posisjoner, kan det være nok til at han overlever også denne krisen, selv om de mange avgangene og den smuldrende støtten tyder på noe annet.

Bakgrunnen for de siste krisene er Johnsons løgner om seksuell trakassering fra den betrodde medarbeideren Chris Pincher. Dersom Toryene ikke kvitter seg med Johnson nå, og Storbritannia får en ny statsminister, vil det gjøre stor skade på den politiske kulturen i både partiet og landet, som allerede ligger på sotteseng etter Partygate, Brexit og en smertefull lang liste over løgner, manipulering og skandaler. Britene må innse at de har fått nok av dette nå. Hvis ikke er de ille ute.

