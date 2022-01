Problematisk seksualisering av feminister

Lørdag hadde Dagsavisen bildeoppslag på forsiden av papiravisen med helgeportrettet på topp og det vi vurderte som den suverent mest interessante og leseverdige nyhetsartikkelen som hovedsak. Slik det pleier å være.

[ Den som sovner i et demokrati, risikerer å våkne opp i et diktatur. ]

Akkurat denne lørdagen var det feminist, Fett-redaktør og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali som var portrettert, mens vi hadde møtt modell, influenser og Vouge-redaktør Rawdah Mohamed til et bredt anlagt intervju på nyhetsplass.

For de aller fleste er dette helt normalt. Det moderne Norge er preget av mangfold. Som kong Harald så fint har sagt det: «Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden (...) Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting (...) Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss».

Påstanden er rett og slett gal, og framstår som gammeldags og kunnskapsløs.

For noen få er det likevel fortsatt litt rart og uvant å se en avisforside som ikke er dominert av hvite menn, slik de har vært vant til. De aller fleste i denne gruppa reagerer positivt, og synes det er en fin overraskelse og ikke minst et viktig signal at variasjonen og mangfoldet i Norge vises fram i offentligheten, for eksempel på en avisforside.

Så finnes det dem som ikke er like begeistret for slike oppslag. Medlem av den statlig oppnevnte ytringsfrihetskommisjonen, spaltist og artist Kjetil Rolness, ser ut til å være blant dem. Om Jirde Ali og Mohamed skrev han i alle fall at «de dekker til håret sitt etter gammel religiøs skikk for ikke å tiltrekke seg menns seksuelle oppmerksomhet».

[ Lurer du på om du blir diskriminert? Hør på gutta med peiling. ]

Den påstanden er rett og slett gal, og framstår som gammeldags og kunnskapsløs. I intervjuene med Dagsavisen både problematiserer og reflekterer de to kvinnene rundt sine valg om å gå med hijab. I begge tilfeller et det lærerik og interessant lesing. Det handler blant annet om protest mot rasisme, markering av selvstendighet og kulturell tilhørighet.

Rolness’ seksualisering av to unge kvinners frie klesvalg er etter vårt syn problematisk, og viser først og fremst hvorfor det er så viktig at modige, unge damer som Mohamed og Jirde Ali ikke lar seg presse til å velge ut fra andres forventninger, men står opp for feministiske og humanistiske prinsipper og verdier og tar sine egne valg, slik de gjør.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen