Jens bør få jobben

Å være sentralbanksjef i Norge er ikke det samme som å være sentralbanksjef i et hvilket som helst land. Personen på toppen av Norges Bank har en tilleggsrolle som egentlig er langt viktigere: Vedkommende er også styreleder for Oljefondet.

Norge kan ikke få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg.

Det er blitt gjort forsøk på å splitte de to. Men da Gjedrem-utvalget kom med sin rapport for fire år siden, var konklusjonen at Norges Bank og Oljefondet skulle beholde den tette organiseringen. Derfor vakte det en viss oppsikt da nylig avgåtte finansminister Jan Tore Sanner satte i gang en ny utredning av spørsmålet midt i valgkampen tidligere i år. Det hjalp ikke at mannen som Sanner valgte til å utrede saken, Ulf Sverdrup, hadde tette bånd til Nicolai Tangen, sjefen for Oljefondet. Det hjalp heller ikke at Finansdepartementet trenerte offentliggjøringen av sentrale opplysninger til etter valget da pressen ba om innsyn.

[ Oppskriften er ikke hemmelig ]

I forbindelse med toppmøtet i Glasgow har statsminister Jonas Gahr Støre gjentatt at regjeringen ser store muligheter for Oljefondet. Investeringene må vris i klimavennlig og grønn retning – rett og slett fordi alt tyder på at det er slike investeringer som gir best avkastning til minst risiko i årene vi har foran oss. En hyggelig bieffekt av det, vil være at verdens største pensjonsfond kan bli en viktig økonomisk motor i den globale klimaomstillingen.

Norges nye sentralbanksjef bør med andre ord ha ekstremt god politisk teft, tung økonomisk kompetanse, god forståelse for klimaspørsmål og global økonomi, og pondus og autoritet – både nasjonalt og internasjonalt – som kan matche og trumfe Nicolai Tangen.

At en kompetent og erfaren kvinne settes til side av en formelt sett dårligere kvalifisert mann på den måten, er opplagt uheldig

Jens Stoltenberg har vært nærings- og energiminister, finansminister, statsminister i nesten ti år til sammen og generalsekretær i Nato. Han er en av arkitektene bak oljefondet og handlingsregelen, og han er utdannet samfunnsøkonom. Han har hatt en sentral rolle i internasjonalt klimaarbeid, og han har et stort og finmasket nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Han er en dyktig kommunikator og en tydelig leder med dyp politisk forståelse.

[ Winter is coming ]

To faktorer taler mot Jens Stoltenbergs kandidatur: Det ene er at den som skal utnevne ham – Jonas Gahr Støre – kjenner ham godt, og har jobbet tett med ham i mange år. Det andre er at en utnevnelse av Stoltenberg innebærer en forbigåelse av den svært dyktige visesentralbanksjefen Ida Wolden Bache, som er formelt langt bedre kvalifisert. At en kompetent og erfaren kvinne settes til side av en formelt sett dårligere kvalifisert mann på den måten, er opplagt uheldig. Men det kan ikke stå i veien for det åpenbare faktum: Norge kan ikke få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg.

