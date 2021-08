Hareide har våknet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier han er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler, og konfliktene de skaper med fotgjengerne. Derfor vil ha nå foreslå promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, påbud om bruk av hjelm for de yngste og en aldersgrense på 12 år.

Det er en skam og en skandale at han har latt problemene med disse meget farlige elektriske kjøretøyene få vokse fra dag til dag. I tre år på rad har de forsøplet landets hovedstad. Skadene med elsparkesyklene har eksplodert. Politiet har bedt om strenge tiltak. Legevakta har flere ganger sagt kraftig fra.

Det er ikke bare i Oslo at bruken av disse kjøretøyene skaper store problemer for trafikkavviklingen og for de gående. Folk i Bergen og Trondheim opplever det samme. Nå skal det sies til Hareides forsvar at det ikke var han som introduserte elsparkesyklene, eller ståmopedene som er et bedre navn. Det er tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra FrP som har fått den tvilsomme æren av å være ståmopedenes far.

[ Valgkampen i NRK begynte med «stein, saks, papir». Nesten gang blir det kanskje «flasketuten peker på». Vi foreslår den mer saklige «hviskeleken». ]

Hareide vil like fullt bli husket for at han ikke klarte å rydde opp i elendigheten. Han førte videre Frp-politikken. Riktignok er lovverket forandret slik at kommunen har anledning til å regulere noe mer. Det betyr for eksempel at antallet ståmopeder i Oslo vil bli kuttet fra 25.000 til 8000. Det vil hjelpe noe. Men vi blir ikke kvitt elendigheten før en ny lov- og forskriftsendring er på plass etter ny høringsrunde. Det skjer først i løpet av våren neste år.

Historien om ståmopedene er et godt eksempel på hvor galt det går når regjeringen overlater til markedet å styre utviklingen. I andre land er bruken av kjøretøyene sterkt regulert. I Norge er det fritt fram. De utenlandske eierne av ståmopedene så til Norge. Her var det ingen restriksjoner. Bare en masse lettvinte penger å tjene. Markedet ble hurtig fylt opp med ståmopeder.

Regjeringen fortjener sterk kritikk for at den ikke grep inn da problemene meldte seg for fullt. En regjerings første plikt er å verne om befolkningens interesser. Hensynet til kapitalistenes jakt på profitt kan den ikke ta hensyn til. Solberg-regjeringen sviktet da det gjaldt som mest. Det er for sent å reparere et ødelagt omdømme med et lovforslag kort tid før valget.

[ Det har tatt århundrer å bygge god bykultur. Det tok Frp ett nachspiel å sende oss på elsparkesykkel tilbake til den svarte middelalderen. ]