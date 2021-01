Aldri er noen norsk regjering blitt herjet med av opposisjonen som Solberg-regjeringen er blitt denne uka. Det begynte mandag, da statsminister Erna Solberg holdt sin koronaredegjørelse.

Helseminister Bent Høie fulgte etter med sin fortelling om vaksineprogrammet. Det falt ikke i god jord.

Opposisjonens liste med kritiske punkter er lang. Tiltakene for å hjelpe bedriftene, de permitterte og arbeidsløse er for svake. Tiltakene er ikke treffsikre nok og de kommer for sent. Regjeringen drar beina etter seg. Importsmitten er elendig håndtert. Vaksineringen av befolkningen går for langsomt.

Kritikk fra opposisjonen må regjeringen være forberedt på. Det som kanskje overrasker og skuffer statsminister Erna Solberg mest, er at hennes tidligere finansminister Siv Jensen i denne saken er på lag med Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes.

Det er en veldig spesiell gruppe som mediene har døpt «firerbanden».

Normalt er det ikke mye som binder Frp til venstresidens partier. Noen vil derfor hevde at Frp bare driver et politisk spill. Det ikke en ukjent øvelse for Frp. Med 9,4 prosent i oppslutning på snittet av meningsmålingene har Siv Jensen et desperat behov for å hente tilbake velgere som har forlatt partiet. Dessuten er det valgår. Valgkampen har startet. Siv Jensen kan ikke risikere å forsvinne i skyggen av Trygve Slagsvold Vedum.

Det går ikke an å se bort fra at Frp har saklig dekning for kritikken av regjeringen. Regjeringens koronapolitikk var i fjor stort sett god. Opposisjonen sluttet opp om smitteverntiltakene og i hovedsak om støttepakkene. Taket er i ferd med å glippe for Erna Solberg og Bent Høie.

Det er opposisjonens plikt, inkludert Frp, å si klart og tydelig fra om det.

Hvis vi sier at mandag var en nedtur for regjeringen, ble tirsdag den rene katastrofen. Opposisjonen hadde før stortingsmøtet forhandlet seg fram til enighet om 23 forslag i en ny økonomisk krisepakke og ni tiltak mot importsmitte. Regjeringspartiene var ikke blitt invitert med på forhandlingene.

Opposisjonen ga seg ikke med det. Under debatten i Stortinget satte Siv Jensen fram et forslag om å avskaffe det nasjonale skjenkeforbudet. Resten av «firerbanden» sluttet seg til.

Regjeringen burde selv å ha kommet med forslag om å oppheve skjenkeforbudet.

Det ble foreslått av Folkehelseinstituttet, men ikke av Helsedirektoratet som ville at forbudet skulle gjelde i ytterligere fjorten dager. Regjeringen feiget ut og vedtok et kompromiss om å beholde forbudet en uke til.

Når helsemyndighetene er uenige om hva som er best, må regjeringen finne seg i at Stortinget bestemmer. Det er ydmykende for helseminister Høie. Men han har seg selv å takke for nederlaget i Stortinget.

Tre store nederlag på rappen på en dag for regjeringen, burde være for mye å svelge for statsministeren. Men Erna Solbergs smertegrense for nederlag er imponerende. Kabinettsspørsmål er ikke et verktøy i hennes verktøykasse. Opposisjonen kan derfor fortsette å påføre regjeringen nederlag helt fram til valgdagen.

Erna Solberg går ikke av før hun blir stemt ut av velgerne.

Ukas politiske oppgjør om koronapolitikken blir ikke det siste. Det kommer flere støttepakker. Vaksineringen og smitteverntiltakene vil fortsatt bli debattert. Norsk økonomi vil bedre seg fram mot valget i september. Ikke minst vil vaksinen sørge for det. Det blir forhåpentlig færre ledige. Men arbeidsløsheten er ikke borte på valgdagen.

Arbeidsløshet har ikke vært en hovedsak for velgerne ved stortingsvalg siden 1989. Ap-regjeringen tapte den gangen valget da ledigheten passerte 100.000. Nå er arbeidsløsheten det dobbelte. Erna Solberg må få dagens rekordhøye ledighet betraktelig ned hvis regjeringen skal ha noe håp om å overleve.