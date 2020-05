Det er unormale tider. Partipolitikken er i hovedsak ekskludert. Styrkeforholdet mellom partiene er likevel i ferd med å normalisere seg. Unntaket er Høyre som stormer fram.

På Opinions måling er Høyre landets største parti for andre måned på rad. Ap er henvist til andre plass til tross for at partiet i mai går litt fram.

Støres trøst er at han har øyekontakt med Solbergs rygg.

Mens hun har passert Høyres resultat fra stortingsvalget med god margin, nærmer han seg Aps valgresultat med små skritt.

Tross alt er det bedre å gå litt fram enn tilbake. Partiets velgere setter åpenbart pris på Støres innsats som opposisjonsleder under krisen. Folk slutter opp om det styrende partiet i krisetider.

Det største opposisjonspartiet kan også bli en velgervinner, hvis det gir støtte til regjeringens politikk som flertallet liker. Ap har beveget krisepolitikken i riktig retning.

Det får partiet betalt for.

Jonas Gahr Støre og Ap ligger an til å tape for Erna Solberg og Høyre på målstreken. Det vil i så fall bli et historisk resultat. Ap har vært største parti ved alle valg siden 1927. Selv ikke under den kraftige høyrebølgen på 1980-tallet var Kåre Willochs parti i nærheten av å bli større enn Gro Harlem Brundtlands Ap.

Blir Høyre største parti og Erna Solberg fortsatt statsminister etter valget, går Erna Solberg forbi Kåre Willoch som Høyres ledende politiker i etterkrigstida.

Statsministerjobben kan glippe for Jonas Gahr Støre.

Hans regjeringsalternativ av Ap, SV og Sp mangler på denne målingen to mandater på flertall. Støre må ha støtte fra Rødt eller MDG for å få flertall. Rødt ligger under sperregrensen.

MDG er derimot godt over grensen. Til sammen har Ap, SV, Sp, MDG og Rødt 95 mandater. Flertallet virker solid på papiret. Men papiret kan lett ryke. Hvis MDG går under sperregrensen på 4 prosent og KrF og Venstre kryper over, er det mulig at flertallet vil tippe over til Erna Solbergs blokk.

Nå er det ikke mye som tyder på at Venstre og KrF kommer til å vokse med det første. Spesielt ser det ille ut for Venstre. Partiet er uten styring og ledelse. Det sliter med indre strid og konflikter.

Det blir bråk rundt kulturminister Abid Raja samme hvor han går. Nylig gikk hans statssekretær av i sinne. Venstre er infisert av koronaviruset.

Sp er i trøbbel. Partiet faller kraftig og nærmer seg valgresultatet.

Mens det for fire år siden var Aps svake resultat som stengte for en rødgrønn seier, kan det nå bli Sp som ikke innfrir. Det er satt en tydelig brems på partiets tidligere rekordfart oppover på meningsmålingene. Partiet henter ikke lenger velgere fra Høyre og Ap. Velgere som sa de ville stemme Sp, faller fra. Trygve Slagsvold Vedum trives ikke i disse tider. Han er best når han kan protestere og si nei til regjeringens politikk. Det er ikke så enkelt i krisetider.

SV er litt opp. 6,6 prosent er likevel ikke godt nok. Audun Lysbakken og hans folk har større ambisjoner enn så vidt å passere resultatet fra forrige valg. Mens Rødt sliter med å komme seg over sperregrensen på 4 prosent, svinger MDG seg elegant over med 5,6 prosent. Klimasaken går ikke av mote. Spesielt ikke nå som partiene må sette alle kluter til for å få fart på den grønne omstillingen. MDG kan se lyst på framtida.

Frp og Siv Jensen trives ikke. Partiet har falt under 10 prosentgrensen. Det lekker som en sil til Høyre. Frp klarer ikke å stjele velgere fra Ap. Tidligere Frp-velgere hopper opp på gjerdet. Ledelsen har fått panikk.

Frp har inngått forlik med SV og Ap om bioteknologiloven for å demonstrere uavhengighet av Granavolden-plattformen. Frps utenrikspolitiske hovedtalsperson gikk tirsdag ned fra Stortingets talerstol i protest mens utenriksministeren hadde ordet. Visepresidenten fra Frp måtte be partikollegaen om å oppføre seg. Det utslitte innvandringskortet trekkes fram gang på gang. Partiledelsen har truet med å felle regjeringen. Statsministeren svarte med et skuldertrekk. Det var bare musa som brølte.

Frp vil både være i opposisjon og med på å styre landet. Partiet må velge. Målingen tyder på at velgerne mener at Siv Jensen valgte feil da hun valgte å forlate regjeringen like før pandemien traff landet.