Så var det klart for enda en kamp mellom de to største klubbene i England. Søndag reiser Liverpool til Manchester og Old Trafford for fjerde runde i FA-cupen. Det er bare en uke etter 0–0 på Anfield i serien og særlig Klopp virker revansjelysten. En seier i cupen, over erkerivalen, vil smake særs godt.

Liverpool sliter og tapte hjemme for Burnley i serien torsdag. Det var første tap på Anfield i serien siden 2017. Det som kanskje er verre er at Klopps menn ikke har klart å score i ligaen på fire kamper. Det hører til sjeldenhetene. Det er 20 år siden det skjedde forrige gang og med enda en kamp uten seier kan det begynne å bli litt uro i indre rekker på Anfield. Særlig blant dem som ikke får spille.

Det kan fort bli litt murring fra reservene når de som er tatt ut på laget ikke leverer. Ingen i Liverpool har sett for seg en såpass slapp sesong og Klopp må passe for at det ikke ulmer til et lite opprør på kammerset om ting ikke bedrer seg, raskt. Presset øker mot Klopp og han framstår som litt mer stressa og hissig ved sidelinjen. Ja, nesten desperat. Det eneste som hjelper er å vinne fotballkamper.

FA-cupen er verdens eldste fotballturnering. Første finale ble spilt allerede i 1872. Da var det Wanderers fra London som slo Royal Engineers fra Kent 1–0 og stakk av med pokalen.

Finalen på Wembley er engelsk fotballs store festdag. Særlig for de engelske spillerne i klubbene henger en seier i FA-cupen høyt. De er vokst opp med finalen på TV og finalen er med det en del av Englands DNA. Alle vet hva FA-cupen er. Dessuten er det en mange klubber som aldri vil vinne serien, men en finale på Wembley, det kan være innen rekkevidde.

Arsenal, som er regjerende mestere, er den klubben med flest pokaler med sine 14. Deretter følger Manchester United med 12. Liverpool har vunnet FA-cupen sju ganger. Men det begynner å bli en stund siden. Sist gang de hevet pokalen var i 2006. United på sin side vant sist i 2016.

De to klubbene har møtt hverandre i cupen 12 ganger. United har ni seire, Liverpool tre. Gigantene har sågar gjort opp i finalen ved to anledninger. United vant 2–1 i 1977 og 1–0 i 1999.

I denne sesongens utgave er det ikke omkamp ved uavgjort. Det skal avgjøres på Old Trafford søndag. Og det setter en spiss på det hele. Det betyr alle mann til pumpene om de ligger under mot slutten og veldig forsiktig spill om det skulle være likt når det nærmer seg 90 minutter.

Det er to klubber som har heng på ligagullet som møtes i cupen. United leder, Liverpool er seks poeng bak på fjerde. For Solskjær er cupen veldig viktig. Det kan være hans første trofé som United-manager og han har selv vunnet to ganger som spiller. For Klopp er det ingen tvil om at han heller ville hatt tre poeng forrige helg enn seier mot United i cupen. Likevel er det enorm prestisje å vinne mot erkerivalen. Et oppgjør mellom Manchester United og Liverpool er alltid mer enn en vanlig fotballkamp. Det er prestisje. Det er heder. Der er «bragging rights» og det er politikk.

Liverpool må snart vinne igjen, det er det ingen tvil om, men den som virkelig trenger en seier er Jürgen Klopp.

