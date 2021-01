Det opplyser United på sin Twitter-konto.

«Si hallo til vår nyeste rekruttering», skriver klubben sammen med et bilde med Thorisdottirs navn.

Den norske landslagsstopperen har spilt for Chelsea de siste fire sesongene, men det er blitt dårlig med spilletid, særlig i inneværende sesong. Dermed var ikke en overgang veldig overraskende.

– Jeg er stolt over å komme til Manchester United. Klubben var stor i Norge da jeg vokste opp, så det er virkelig spennende for meg å være en del av kvinnelaget, sier Thorisdottir til Uniteds nettsted.

– Jeg er imponert over måten klubben har utviklet seg på kort tid, og jeg har hørt mye bra om Casey (Stoney, trener) også, så jeg kan ikke vente med å starte jobben med henne og resten av støtteapparatet, tilføyer hun.

Ambisiøs spillergruppe

Rogalendingen er klar på at hun blir del av en ung og ambisiøse spillergruppe.

– Framtiden ser virkelig lys ut for dette laget, sier Thorisdottir.

Gamleklubben Chelsea og United ligger i øyeblikket på toppen av superligatabellen med 26 poeng hver.

Skryt

I Chelsea får Thorisdottir skryt for jobben hun har lagt ned.

– Maria har vært en stor og viktig ressurs for laget, og vi ønsker å takke henne for hennes bidrag på og utenfor banen i hennes tid i Chelsea. Jeg ønsker henne alt godt for fremtiden, sier trener Emma Hayes i en uttalelse.

Thorisdottirs kontrakt med London-klubben utløper i sommer. Hun har vunnet to ligatitler med Chelsea.

27-åringen har spilt på det norske landslaget de siste årene. Hun står med 46 kamper og to mål for Norge.

