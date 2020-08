Hvordan overleve i Toppserien for kvinner? Svar: Finne de lure kjøpene samtidig som man utvikler egne spillere. Kveldens Oslo-derby mellom Vålerenga og Lyn på Intility arena, det eneste byderbyet på øverste nivå i norsk fotball, gjenspeiler hvordan klubbene satser i en tid da inntektene svikter.

Vålerenga jager gull og er serieleder med spillere fra åtte nasjoner i stallen. Lyn kjemper for å overleve, men ser ut i verden for å få hjelp. Gjennom sitt nye samarbeid med Barcelona (!) har de fått tak i den 27-årige argentinske landslagsspissen Mariana Larroquette, som kan få sin debut mot VIF.

Lyn har det minste budsjettet i Toppserien, men ved økonomisk hjelp av Lyn Eldre og en situasjon der fotballen i Argentina er stanset, fikk man tips om at fjorårets argentinske VM-spiss gjerne ville til Europa. Også Lyns argentinske keepertrener har bidratt. Nå er hun ferdig med karantenen etter ankomst Oslo og er spilleklar.

Les også: Maktdemonstrasjon av VIF-damene da de knuste LSK (+)

Vålerenga er det mest internasjonale laget i Norge med sitt mannskap fra USA (begge keeperne), Island, Danmark, Nederland, New Zealand, Serbia og Kamerun foruten Norge. Deres danske trener Jack Majgaard Jensen har sydd sammen dette til en enhet som for første gang slo LSK Kvinner i en seriekamp i forrige runde og har inntatt den topplassen som har vært det store målet for Vålerenga etter at de fikk inn en stor investor for tre år siden som i praksis finansierer hele moroa.

Derfor kan vi få duellen mellom Argentinas og Kameruns heteste spisser når Vålerenga og Lyn møtes. Kvinnefotballen er blitt global på toppnivået, mens de norske talentene må ta steg gjennom juniorgruppene. I dagens VIF-stall er det kun en spiller som har vært i klubben i hele sin karriere, men Emilie Libakken Østerås har vært ute lenge etter en kneoperasjon. Hun er for øvrig tidenes yngste målscorer i Toppserien, bare 15 år gammel.

Les også: To viktige lokaloppgjør for Lyn venter: - Noe ekstra å møte Oslo-klubbene (+)

Vålerenga topper ligaen med 20 poeng, Lyn har 5. Men Lyn har fått dårlig betalt. De har scoret i alle kamper unntatt en, de ledet med to mål mot LSK Kvinner, men har hatt en egen evne til å tape poeng i sluttminuttene. Camilla Linberg har vært med på det meste av Lyns vandring inn i toppfotballen og er lagets toppscorer med fem mål, like mange som VIFs toppscorer Ajara Njoya.

Vålerenga leder ligaen fordi de har funnet stabiliteten etter tapet for Sandviken (2-3) i første serierunde. Samtidig har de hatt den evnen Lyn har manglet: Å sikre seg poeng i sluttminuttene. For laget har ikke overbevist hver gang. 1-1 mot Kolbotn og sent seiersmål mot bunnlaget Røa forteller noe om det.

Men nå er det fyr i teltet i Vålerenga som vet de kan bli utfordret av Lyn. Spissduellen mellom Argentina og Kamerun er bare en dimensjon. Hva med de egenutviklede talentene? Der har Lyn flere enn Vålerenga. Men begge lag er i gang i J19-serien og der finner vi dem som vil banke på A-lagsdøra og slå seg inn i den internasjonale virkeligheten Toppserien er blitt. Bare så synd at kun 200 tilskuere får se slike oppgjør.

Les også: – Når vi først vinner, skal vi vinne mange år på rad (+)